L’histoire de la civilisation islamique en Afrique témoigne du rôle majeur du Maroc dans la fatwa (oulémas africains)

lundi, 10 juillet, 2023 à 20:12

Marrakech – L’histoire de la civilisation islamique en Afrique témoigne du rôle majeur du Maroc dans le domaine de la fatwa, ont affirmé, lundi à Marrakech, les oulémas de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains.

L’histoire de la civilisation islamique en Afrique témoigne du rôle important du Maroc en matière de fatwa, illustré par la prévalence historique des livres sur les questions de la vie courante nécessitant un avis religieux dans les cercles académiques et leur place centrale dans les preuves scientifiques, a indiqué le président de la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains au Niger, Cheikh Abdallah Idrissa Maiga, qui s’exprimait au nom des oulémas de la Fondation lors de la conférence internationale sur “Les règles de la fatwa dans le contexte africain”.

Après avoir mis en lumière le rôle majeur de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et l’impact de ses programmes et de ses activités à l’échelle régionale et continentale, Cheikh Maiga a mis l’accent sur la nécessité d’examiner la réalité de la fatwa dans le contexte africain.

Il a, par ailleurs, précisé que ce colloque constitue une pierre angulaire pour renforcer les liens religieux entre le Maroc et les pays africains, notant que cet événement vise à renforcer la compréhension et l’application des règles de la fatwa et à préserver les constantes religieuses partagées.

Les oulémas africains sont fiers de participer à ce colloque, le considérant une initiative qui est censée renforcer les liens de coopération intercontinentale entre les Oulémas pour promouvoir les valeurs de l’Islam modéré, basées sur le juste milieu et la paix, favoriser le développement des sociétés africaines, garantir leur stabilité et encadrer l’enseignement religieux en Afrique afin de préserver un modèle religieux sain de ses peuples, a-t-il relevé.

Ce colloque international intervient en application des recommandations du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, qui avait tenu sa 4ème session les 19 et 20 octobre 2022 à Fès, concernant l’organisation de colloques traitant de la pratique de la Fatwa en Afrique.