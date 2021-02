L’Hôtel Le Naoura Barrière Marrakech: Accords de partenariat pour le soutien des artisans et des enfants en situation de précarité

samedi, 13 février, 2021 à 23:08

Marrakech- L’Hôtel & Ryads Barrière le Naoura a conclu, samedi à Marrakch, deux accords de partenariat avec la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE), antenne de Marrakech, et le Centre de Formation et Qualification aux Métiers de l’Artisanat de Marrakech-Safi avec comme objectifs de soutenir les maîtres-artisans, ainsi que les enfants en situation de précarité ou abandon, touchés de plein fouet par la crise sanitaire et ses conséquences économiques et financières.

Dans le premier accord conclu avec la LMPE, antenne de Marrakech, le soutien de l’Hôtel & Ryads Barrière le Naoura se traduit par le lancement d’une série d’actions sur le court, moyen et long terme, et qui visent à sensibiliser à la nécessité de contribuer au développement des projets de la LMPE Marrakech et maintenir l’assistance aux enfants en situation de précarité et ou abandonnés.