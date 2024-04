L’ICESCO appelle à mettre à profit les capacités des jeunes et des femmes dans le développement des systèmes de santé

samedi, 6 avril, 2024 à 17:42

Rabat – L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a appelé, samedi, à tirer parti des capacités des jeunes et des femmes pour développer et consolider des systèmes de santé complets.