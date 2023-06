L’ICESCO condamne fermement l’autodafé d’un exemplaire du Saint Coran à Stockholm

jeudi, 29 juin, 2023 à 20:24

Rabat – L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a fermement condamné, jeudi, l’autodafé d’un exemplaire du Saint Coran à Stockholm, le qualifiant d’ “acte barbare et odieux commis par un extrémiste en ces jours bénis de l’Aïd Al-Adha”.

Dans un communiqué, l’Organisation indique que “la répétition de tels actes ignobles démontre un échec civilisationnel et un manque de tolérance envers la diversité culturelle et religieuse”, relevant que l’autodafé de l’exemplaire du Saint Coran “attise et ravive le discours de haine”.