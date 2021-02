L’IFC et la Wilaya de Marrakech-Safi s’associent pour soutenir la reprise économique

lundi, 15 février, 2021 à 22:06

Marrakech- La Wilaya de la Région Marrakech-Safi et la Société financière internationale (IFC) ont procédé, lundi dans la cité ocre, à la signature d’un accord de coopération visant à soutenir la reprise économique dans cette région importante du Maroc.

Signé par le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, et le vice-président d’IFC pour l’Afrique et le Moyen-Orient, M. Sérgio Pimenta, ce partenariat prévoit la mise en œuvre d’un programme d’assistance technique au profit du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Marrakech-Safi, dont le rôle est d’accompagner de bout en bout les entreprises du secteur privé et de promouvoir les investissements dans la région, en mettant en avant ses potentialités, jouant le rôle de médiateur entre les différents acteurs économiques et orientant les investisseurs vers les secteurs porteurs d’avenir, contribuant ainsi à l’amélioration de l’environnement des affaires.