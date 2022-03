L’INDH renforce les équipements des centres de santé et de la protection sociale à Boulemane

samedi, 12 mars, 2022 à 12:13

Boulemane – Les centres de santé et de la protection sociale de la province de Boulemane ont bénéficié, dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), de lots d’équipements pour améliorer leur rendement et les aider à remplir leurs missions.

A cet égard, il a été procédé, dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, à l’équipement des centres de santé et ceux dédiés à la protection sociale des moyens nécessaires pour leur permettre de recevoir les patients et les pensionnaires dans les meilleures conditions.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la province de Boulemane, Fouad Hajji a indiqué que l’acquisition de ces équipements et fournitures par l’INDH s’inscrit dans le cadre du renforcement du rendement des centres sociaux et de santé, ajoutant que l’objectif est d’améliorer l’attractivité de ces structures.

Six maternités à S’koura, N’Jil, Guigo, Laqsabi, Oulad Ali et Tandit ont bénéficié de ces équipements qui permettront notamment d’assurer le suivi de l’état de santé de la mère et de l’enfant, a, pour sa part, précisé le représentant de la direction provinciale de la Santé et de la Protection sociale, Mohammed Al M’ghifri, ajoutant que cette opération a nécessité 1 million de dirhams.

De son côté, le délégué provincial de l’Entraide nationale, Khalid Hamnich a indiqué qu’il a été procédé, dans le cadre du 4-ème programme de promotion de la scolarisation, à l’équipement de Dar Talib de 40 lits, ajoutant que l’INDH, via son 2ème programme, accompagne également les personnes précaires à travers l’équipement du centre socio-professionnel de R’mila et cinq autres à la commune de Laqsabi.

Le Centre socioprofessionnel pour femmes et enfants d’Outat El Haj a été également mis à niveau, en aménageant un espace spécial pour les enfants en soutien aux femmes bénéficiant des services de ce centre.