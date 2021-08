L’INDH à Settat: 54 projets de 11 MDH pour soutenir des activités génératrices de revenus au profit des jeunes

vendredi, 20 août, 2021 à 21:34

Settat- Plusieurs projets de développement ont été lancés dans la province de Settat au profit des jeunes dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en appui au capital humain au niveau de la province.

Selon les données de la province de Settat, le nombre des projets de développement visant à soutenir les activités génératrices de revenus au profit des jeunes, durant la période 2019-2023, s’élève à 54 projets pour lesquels un budget de 11 millions de dirhams a été consacré.

Ces projets, qui concernent les secteurs des services et de l’artisanat, ont bénéficié à plusieurs jeunes de la province ainsi qu’à des coopératives et des auto-entrepreneurs, et la contribution de l’INDH s’élève à environ 7,7 millions de dhs.

Le troisième programme de l’INDH vise notamment l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes à travers une nouvelle approche basée sur la création de la valeur ajoutée en vue de soutenir des projets générateurs de revenus dans le cadre de petites entreprises et de coopératives de l’économie solidaire.

Grâce aux efforts soutenus de l’Initiative nationale pour le développement humain et le soutien des projets générateurs de revenus au profit des jeunes, les porteurs de projets au niveau de la province ont pu réaliser leurs projets ce qui contribuera à la création des opportunités d’emploi et au renforcement du développement économique local, a souligné la même source.