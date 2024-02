L’Initiative Atlantique de SM le Roi Mohammed VI pour le Sahel, sous les projecteurs à Laâyoune

mardi, 27 février, 2024 à 11:18

Laâyoune – Les dimensions stratégiques nationale, régionale et internationale de l’Initiative Atlantique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique, ont été au centre d’une rencontre organisée à Laâyoune, en présence d’une pléiade de chercheurs et d’universitaires.

Lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du forum de réflexion, d’analyse et de débat autour de cette Initiative Royale qui se poursuit dans les provinces d’Es-Semara et de Boujdour jusqu’au 29 février, les intervenants ont souligné que cette Initiative visant à faire du Maroc une voie d’accès des pays du Sahel pour l’Atlantique consolidera davantage la coopération Sud-Sud basée sur un partenariat gagnant-gagnant.

A cette occasion, ils ont mis en exergue le potentiel de développement que recèle l’Atlantique africain, à travers l’examen des pistes de développement durable et de l’intégration régionale au niveau de cet espace, notant que cette Initiative ouvre des perspectives prometteuses en faveur de l’Afrique et son essor socio-économique.

Dans cette lignée, ils ont fait savoir que cette Initiative Royale contribuera indubitablement à mettre en œuvre de projets de développement d’envergure et à bâtir un groupement économique et politique rassemblant les Etats du Sahel et les pays d’Afrique de l’Ouest de l’Atlantique.

S’exprimant à cette occasion, le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’El Kelâa des Sraghna, Mohamed El Ghali, a noté que l’Initiative atlantique à portée africaine pourrait être transformée en un levier de développement économique incontestable et une grande porte d’ouverture sur l’Afrique et sur le monde.

L’Initiative Royale, qui s’inscrit dans la politique africaine prônée par le Royaume, vise à désenclaver les pays du Sahel, a expliqué M. El Ghali, faisant observer qu’environ un tiers des pays du continent ne disposent pas de façade maritime.

L’Initiative de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique offre de grandes opportunités pour le développement économique de l’ensemble de la région, faisant de l’Afrique un continent plus attractif et plus stable, a-t-il poursuivi.

Il a aussi mis en avant l’intérêt du partenariat pour la coopération atlantique, en vue de trouver des solutions aux crises qui sévissent dans la zone du Sahel, citant à cet égard le terrorisme, le trafic de drogues, la traite des êtres humains et la migration irrégulière.

De son côté, le président du Centre atlantique des études stratégiques, Abderrahim Manar Slimi, a souligné que l’océan atlantique a désormais ‘’une identité atlantique’’, en particulier dans le cadre des mutations géopolitiques, notant que cette initiative stratégique aura des retombées positives sur le développement de la région.

L’Initiative Royale enclenchera des dynamiques qui bénéficieront au Monde arabe, à l’Amérique latine et à l’Afrique, notamment à travers la mise en place du gazoduc Nigéria-Maroc qui profitera à plus de 10 pays qui se trouvent sur cette façade Ouest africaine, a-t-il avancé.

Selon le chercheur, cette Initiative s’inscrit dans le cadre d’une Feuille de route entamée par le plan d’autonomie proposé en 2007, suivie par la présentation du nouveau modèle de développement des provinces du Sud en 2009.

Cette vision royale a pu faire de l’océan atlantique, un nouvel espace dynamique dans les relations internationales qui suscite l’intérêt des pays de l’Europe et de l’Amérique, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le professeur de droit international et des relations internationales à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Abdelfattah El Belamachi a indiqué que cette Initiative vise à créer de nouveaux corridors économiques et offre des perspectives de coopération, à même de renforcer l’intégration régionale, ainsi que la transformation structurelle des économies du Sahel.

M. El Belamachi a également relevé que cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud, vise à consolider la place des pays africains parmi les économies mondiales’’.

Au programme de ce forum organisé par l’École supérieure de technologie de Laâyoune, la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’El Kelâa des Sraghna et le Centre atlantique des études stratégiques et de l’analyse sécuritaire, en partenariat avec des Centres de réflexion, figurent plusieurs thématiques axées notamment sur “Les dimensions géo stratégiques de l’initiative atlantique pour l’Afrique”, “L’intégration des pays du Sahel dans l’Initiative Royale pour l’Atlantique africain: dimensions régionales et continentales”, et “L’initiative pour l’atlantique et le nouveau modèle de développement des provinces du Sud”.

Ont pris part à l’ouverture des travaux de ce forum le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslem Bekrate, le président du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Hamdi Ould Errachid et les étudiants, ainsi qu’une délégation de journalistes koweïtiens et tunisiens.