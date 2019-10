L’initiative d’autonomie illustre les efforts audacieux du Maroc pour le règlement du conflit du Sahara (élu sahraoui)

samedi, 12 octobre, 2019 à 8:26

Nations-Unies (New York)- L’initiative d’autonomie illustre les efforts audacieux déployés par le Maroc pour parvenir à un règlement définitif au conflit artificiel autour du Sahara marocain, a souligné, devant la 4ème Commission des Nations-Unies, M. Abdelfattah Mekki, député sahraoui représentant le cercle d’Aoussard.

S’adressant aux membres de la Commission, M. Mekki a souligné que “face à des adversaires qui ne cherchent pas la paix dans une région en proie à des crises sécuritaires majeures, le Maroc a fait montre d’une grande audace pour trouver une solution permettant de parvenir à une paix durable, répondre aux aspirations des habitants de la région et mettre fin aux souffrances de la population des camps de Tindouf, et ce à travers l’initiative d’autonomie”.

44 ans après l’éclatement de ce conflit artificiel, “la question du Sahara est toujours devant les instances internationales compétentes”, a relevé le parlementaire marocain, notant qu’après une succession de médiateurs et d’envoyés spéciaux, et une série de résolutions, la communauté internationale est aujourd’hui convaincue que la solution doit être fondamentalement consensuelle, pratique et réaliste”.

Et de rappeler que depuis 2004, le Conseil de sécurité des Nations-Unies avait définitivement abandonné l’option référendaire, et que désormais toutes les résolutions de cette instance “soulignent la nécessité d’une solution politique réaliste, pragmatique et durable, basée sur le compromis”.

M. Mekki a déploré que malheureusement la bonne volonté du Maroc et sa politique de main tendue reste confrontée à l’obstination du polisario et ses dirigeants “à rejetter toutes les propositions” de compromis.