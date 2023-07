L’initiative royale de développement de l’Oriental: une dynamique continue pour une nouvelle génération de projets productifs

mardi, 18 juillet, 2023 à 16:10

-EL Houssain LAAOUAN-

Oujda – Le Discours royal prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2003 concernant le lancement de l’Initiative royale pour le Développement de la région de l’Oriental, a constitué une référence et un véritable modèle pour la stratégie de développement régional, à travers l’implication de toutes les forces vives et plaçant le citoyen et son bien-être au cœur de toute approche de développement.

Cette Initiative Royale a insufflé une nouvelle dynamique au développement territorial durable, permettant aux centaines de projets lancés et mis en œuvre dans la région de l’Oriental de passer à une ère de développement durable et inclusif.

Des projets structurants ont permis de reconnecter la région aux marchés nationaux et internationaux, tandis que des programmes de gestion des ressources naturelles et de production d’énergies renouvelables ont constitué les piliers fondamentaux d’un développement durable.

De plus, des pôles industriels et des stations touristiques ont été inaugurés en parallèle avec des opérations de réhabilitation dans toutes les provinces, ainsi que la réalisation d’infrastructures de base, le renforcement des systèmes de santé et d’éducation, et la fourniture de divers services sociaux et solidaires destinés aux catégories les plus vulnérables.

En 2023, la région de l’Oriental récolte les fruits des investissements réalisés, avec des premiers indicateurs d’amélioration tangibles, notamment dans le secteur du câblage.

Dans ce sillage, le Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda-Angad, Mouad Jamai, a déclaré que l’initiative royale pour le développement de la région de l’Oriental a créé, à travers plusieurs étapes, une dynamique renouvelé et continu dans le domaine du développement durable.

À l’occasion de la célébration du 20e anniversaire du lancement de cette initiative royale (le 18 mars dernier), M. Jamai a souligné que si la première décennie a été marquée par la construction et l’édification, et la deuxième décennie par la consolidation de tous les secteurs, la troisième phase actuelle doit capitaliser sur ces acquis en lançant une nouvelle génération de projets productifs, en stimulant l’investissement et en créant des opportunités d’emploi pour la population, en particulier les jeunes, dans toutes les collectivités territoriales.

La stimulation des investissements, l’un des quatre axes de l’Initiative Royale pour le développement de la région de l’Oriental, demeure le grand défi que les acteurs et responsables locaux et nationaux aspirent à relever, en s’appuyant sur les acquis de cette stratégie royale de développement, qui a fait de la région un pôle de développement prometteur et un espace propice pour attirer les investissements afin de créer des opportunités d’emploi et d’améliorer les conditions de vie de la population.

Ce défi, qui a déjà commencé à être relevé avec l’inauguration du groupe “APTIV”, spécialisé dans la conception et la fabrication d’équipements pour l’automobile en mars dernier, dans la technopole d’Oujda, avec un investissement de 394 millions de dirhams, constitue la première usine de ce type dans la région de l’Oriental et renforcera l’activité économique et industrielle de la région.

À cette occasion, le directeur général d'”APTIV” Maroc, Tunisie, Turquie et Portugal, Mohamed Filali, a déclaré que 3.000 emplois seront créés à Oujda. De plus, les montants investis sont importants, ce qui fait de cette unité de production l’un des projets ambitieux d'”APTIV”.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné qu’il s’agit du premier projet dans l’industrie automobile, qui témoigne de la capacité de cette entité à attirer des leaders mondiaux, et ouvre en même temps la voie à de nouveaux investissements créateurs de la richesse et des opportunités d’emplois pour les jeunes.Dans le même contexte, il a souligné que la région de l’Oriental dispose de toutes les potentialités pour être un moteur de croissance au niveau national, ainsi que de grandes opportunités de développement à l’avenir, nécessitant une impulsion forte pour lancer une nouvelle dynamique industrielle dans la région.

Le ministre a annoncé le lancement de 110 projets industriels dans la région, avec des investissements d’environ 18 milliards de dirhams, pour créer 40.000 opportunités d’emplois directs et indirects. De plus, la région comptera 8 zones industrielles qui contribueront à dynamiser le secteur industriel dans la région.

Dans cette optique, le capital humain joue un rôle crucial pour favoriser la réussite des investissements, car la formation et l’éducation sont des leviers essentiels pour l’économie, nécessitant une focalisation accrue sur les métiers mondiaux dans toutes les chaînes de valeur.

En ce qui concerne le renforcement et la valorisation du capital humain, Ilham Mehrzi, cheffe de la Division de la Programmation, de la Planification et de l’Environnement de la région de l’Oriental, a indiqué que la région œuvre actuellement à renforcer la formation des ressources humaines pour répondre aux exigences du marché du travail, en mettant en place des centres de formation. Elle a précisé que sur les 22 centres programmés, 14 sont déjà opérationnels et 6 autres sont en cours de construction.

Par ailleurs, l’inauguration de la Cité des Métiers et des Compétences à Nador en octobre dernier a été un jalon important pour attirer les investisseurs à la recherche de jeunes qualifiés, car elle propose une offre de formation en adéquation avec les caractéristiques territoriales et répond aux besoins des professionnels des différents secteurs porteurs de la région.

Sur cette lancée, l’ouverture imminente des activités du port de Nador West Med fera de la région de l’Oriental une porte d’entrée principale de la Méditerranée en la reliant aux grands axes maritimes internationaux.

À cet égard, le directeur général du port de Nador West Med, Mohamed Jamal Benjelloun, a expliqué que ce port constitue la pierre angulaire du programme de développement de la région de l’Oriental, ajoutant que le port bénéficiera de la position stratégique du Maroc et en particulier de la région de l’Oriental, caractérisée par d’importants flux commerciaux Est-Ouest et Nord-Ouest.

Il a également souligné que le taux d’utilisation des infrastructures dans la région de la Méditerranée occidentale atteint aujourd’hui près de 80%, et que le port de Nador West Med, s’appuyant sur l’expérience du port de Tanger Med, vise à créer un nouveau pôle économique qui contribuera au développement des trois régions : Oriental, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Il a souligné que ce port permettra également le développement et la promotion des zones industrielles, tout en valorisant les ressources naturelles de la région, et en soutenant l’attractivité des investissements dans les différents secteurs potentiels au Maroc, tels que l’agriculture et l’automobile.

La nouvelle charte de l’investissement accélérera également le développement de cette région, en maximisant les impacts des investissements, notamment en termes de création d’emplois durables, de développement équitable des territoires, de priorisation des secteurs porteurs pour l’économie nationale et de développement durable.