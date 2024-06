L’innovation et la gestion durable des ressources en eau au Maroc au centre d’une journée d’étude à Casablanca

jeudi, 6 juin, 2024 à 13:50

Casablanca – La Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) Aïn Chock a organisé, mercredi, une journée d’étude sur le thème “Économie de l’Eau : Innovations et gestion durable des ressources en eau au Maroc : Défis et perspectives futures”.