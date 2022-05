L’inspection judiciaire contribue à améliorer la performance des tribunaux et renforce la confiance des citoyens (M. Daki)

mercredi, 11 mai, 2022 à 17:38

Casablanca – Le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, El Hassan Daki, a affirmé, mercredi à Casablanca, que l’inspection judiciaire contribue à améliorer la performance des tribunaux, renforce la confiance des citoyens et ancre les principes d’intégrité et de transparence dans le système judiciaire.

Dans une allocution à l’ouverture des travaux de la 1ère conférence régionale sur les services d’inspection de la justice des Etats du Sud de la Méditerranée, M. Daki a souligné que l’importance de l’inspection judiciaire ne se limite pas à l’aspect disciplinaire des juges et à son rôle dans la moralisation du système judiciaire, mais concerne également la contribution à réaliser l’efficience escomptée, à travers le suivi et l’évaluation de la performance judiciaire des tribunaux, en se basant sur des indicateurs mesurables.

M. Daki a ajouté que, dans un contexte marqué par les changements que connait le secteur judiciaire, les rôles dont s’acquitte l’inspection de la justice lui imposent de faire face à plusieurs défis en raison de l’évolution des modes de règlement des litiges judiciaires vers des moyens alternatifs comme la médiation. Il a de même fait état de l’évolution des outils de travail vers la numérisation, les procès à distance et d’autres procédures.

Le responsable a, dans ce sens, relevé que les services d’inspection de la justice sont désormais appelés à accompagner l’évolution que connait le travail judiciaire, que ce soit en ce qui concerne les outils de travail avec le recours grandissant à la technologie à la lumière de la numérisation de la justice, ou pour ce qui est de la complexité et de la multiplicité des questions sur lesquelles le juge doit se prononcer, ce qui nécessite de réfléchir à adopter l’approche de l’inspection judiciaire, afin d’améliorer l’efficience.

M. Daki a par ailleurs appelé à unifier les méthodologies d’inspection de la justice, et ce en mettant en place des normes encadrant l’action de l’inspecteur judiciaire et en optant pour des principes pratiques permettant aux services d’inspection judiciaire de s’acquitter pleinement de leurs missions avec tout ce que cela requiert en termes de mobilisation des ressources humaines et financières.

Les travaux de la 1ère conférence régionale sur les services d’inspection de la justice des Etats du Sud de la Méditerranée se sont ouverts, mercredi à Casablanca, à l’initiative du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire du Royaume du Maroc et du Conseil de l’Europe et en collaboration avec la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) et le Réseau européen des services d’inspection de la justice (RESIJ).

Cette conférence de deux jours (11 et 12 mai), qui s’inscrit dans le cadre du programme conjoint de l’Union européenne (UE) et du Conseil de l’Europe intitulé “Soutien régional à la consolidation des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie dans le sud de la Méditerranée” (Programme Sud IV), vise la création d’un réseau Sud-Méditerranée des services d’inspection de la justice.

Réunissant des représentants des inspections générales de la justice des pays de la région sud de la Méditerranée (Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie) et de certains pays européens membres du RESIJ (Albanie, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Italie, Portugal, Roumanie), elle s’articule autour d’ateliers de réflexion concernant le statut et les compétences des inspections de la justice, la mise en œuvre des missions de contrôle des personnes et d’organisation des tribunaux, ainsi que les perspectives et nouvelles missions des inspections.

La deuxième journée de cette conférence sera consacrée à la mise en place d’un réseau sud-méditerranéen des services d’inspection de la justice.