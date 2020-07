L’Institut Ben M’Barek à Rabat célèbre ses lauréats

vendredi, 24 juillet, 2020 à 19:02

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Souss-Massa et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Navigation de Bilbao ont signé, vendredi par visioconférence, un accord de collaboration visant la promotion et le développement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.