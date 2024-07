L’Institut de formation aux métiers de l’alphabétisation en harmonie avec la vision stratégique 2015-2030 de la réforme du système éducatif (M. El Malki)

mercredi, 24 juillet, 2024 à 18:40

Rabat- Le président du Conseil supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche scientifique (CSEFRS), Habib El Malki, a souligné, mercredi à Rabat, que l’Institut de formation aux métiers de l’alphabétisation (IFMA) est en harmonie avec la vision stratégique 2015-2030 de la réforme du système éducatif.

S’exprimant à l’ouverture d’un séminaire scientifique sur “L’Institut de formation aux métiers de l’alphabétisation, une priorité stratégique du Maroc pour améliorer la qualité de l’alphabétisation”, M. El Malki a indiqué que cet Institut s’inscrit dans le cadre de cette vision stratégique, notamment en ce qui concerne la durabilité des apprentissages, l’élaboration de projets et l’intégration, mettant en avant les rôles de l’IFMA dans la professionnalisation des métiers de l’alphabétisation, l’amélioration des formations y afférentes et le renouvellement des formations dans ces métiers.

L’Institut, créé par l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisation, en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et avec le soutien de l’Union européenne (UE), permettra de poursuivre les efforts déployés pour l’adaptation de l’offre de formation aux besoins des bénéficiaires, dans le but de mettre en place une approche qualitative pour réduire le taux global d’analphabétisme, renforcer les compétences et faire de la recherche scientifique un levier contre l’analphabétisme, a-t-il fait savoir.

Il a ainsi souligné que l’IFMA vise également à rationaliser la gestion de la carte scolaire et l’encombrement au niveau des classes, à exploiter le potentiel et les espaces disponibles dans les établissements d’enseignement pour mettre en œuvre des programmes d’éducation non formelle, et à renouveler les formules d’incubation, de rattrapage et de partenariat, parallèlement au renouvellement de l’offre éducative.

Dans la même veine, le président du CSEFRS a noté que la plateforme de formation hybride de l’Institut vise à développer des compétences professionnelles pertinentes et à promouvoir l’intégration de l’éducation des adultes dans le système d’éducation et de formation, conformément au principe de l’apprentissage tout au long de la vie.

M. El Malki a aussi souligné que l’IFMA favorisera de manière significative l’accès au marché du travail, augmentera le niveau de productivité et le revenu personnel, et contribuera à la croissance de l’économie nationale, notant qu’il contribuera de même à réduire les écarts entre les différentes franges de la société et à promouvoir une culture d’égalité.

L’ambition est d’améliorer la qualité des métiers de l’alphabétisation et de renforcer sa gouvernance et sa qualité, à travers la mise en place d’une structure appropriée de formation dans quatre métiers : “manager de formation”, “alphabétiseur”, “formateur de formateurs”, et “encadrant”, a-t-il ajouté .

L’Institut est doté d’une plateforme de formation hybride pour le développement des compétences des alphabétiseurs, encadrants, formateurs et managers, en fournissant des services continus, renouvelés et de qualité pour répondre aux besoins structurels.