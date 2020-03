L’Institution du médiateur du Royaume contribue au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19

jeudi, 19 mars, 2020 à 16:56

Rabat – Le président, le secrétaire général, les conseillers, les responsables centraux et les responsables régionaux et des points de contact de l’Institution du médiateur du Royaume du Maroc ont décidé d’adhérer à la campagne de don au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19 et ce, dans le cadre de la mobilisation générale que connaît le Royaume pour faire face aux répercussions de cette épidémie.

Dans un communiqué, l’Institution précise qu’il s’agit de dons d’un mois de salaire du président et du secrétaire général, de 50% d’un mois de salaire des conseillers, et de l’intégralité des indemnités de responsabilité des responsables centraux, régionaux et des points de contact.

Cette initiative intervient en application des Hautes Instructions Royales concernant la création de ce Fonds, et dans le cadre de la mobilisation nationale pour la gestion des répercussions et impacts du Covid-19 et de l’attachement aux valeurs de solidarité dont les Marocains ont fait preuve lors de crises et de circonstances exceptionnelles, ajoute la même source.

Soulignant le symbolisme de cette initiative, l’Institution du médiateur du Royaume réitère son implication globale et spontanée dans toutes les initiatives nationales visant à réduire l’impact de cette pandémie, conclut le communiqué.