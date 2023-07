L’Institution de la Gendarmerie Royale engagée dans l’accompagnement de la mise en œuvre de la politique pénale (Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou)

mercredi, 12 juillet, 2023 à 19:32

Tanger – L’Institution de la Gendarmerie Royale est engagée, depuis des décennies, dans l’accompagnement de la mise en œuvre de la politique pénale et la création des mécanismes nécessaires et appropriés, pour réaliser la justice pénale et lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, a affirmé, mercredi à Tanger, le Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale.

Dans une allocution lue en son nom par le Colonel-Major Mouhsine Boukhabza, le Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, à l’ouverture de la 5è session de formation au profit des responsables du parquet et de la police judiciaire, sur “La justice pénale et les moyens de son amélioration: entre les exigences de l’efficacité et le renforcement des valeurs et de l’éthique professionnelle”, M. Haramou a souligné que l’Institution de la Gendarmerie Royale œuvre constamment au respect des engagements du Royaume dans les domaines législatif et judiciaire, relatifs aux conditions de détention et à l’humanisation des procédures de la garde à vue, dans la mesure où elle a pris toutes les mesures et procédures nécessaire à cet égard.

Le Général de Corps d’Armée a expliqué que dans un contexte international marqué par la recrudescence et l’apparition de nouvelles formes de criminalité s’appuyant sur des procédés technologiques modernes, et compte tenu de l’importance de promouvoir les preuves scientifiques dans le domaine des enquêtes pénales, le Commandement de la Gendarmerie Royale veille à accompagner l’évolution technologique et technique en la matière, en œuvrant à moderniser ses Instituts et à les doter des équipements et techniques nécessaires, outre la qualification des cadres et des techniciens exerçant dans ce domaine, à travers une série de programmes et d’ateliers de formations organisés à l’échelle nationale et internationale.

Il a ajouté que l’Institution de la Gendarmerie Royale, étant consciente du rôle important joué par la formation et la formation continue comme un levier fondamental de mise à niveau du travail de la police judiciaire, a mobilisé ses cadres centraux et décentralisés, en vue de contribuer, de manière efficace, aux côtés des autres intervenants, à l’enrichissement des sessions thématiques programmées dans le cadre de cette session de formation, saluant la qualité des relations de coordination et de coopération entre les services de sécurité et la Présidence du Ministère Public.

Le Général de Corps d’Armée a affirmé que le Commandement de la Gendarmerie Royale veille à mettre en œuvre le principe de gouvernance dans le domaine de la pratique de la police judiciaire, à travers la consolidation des mécanismes de moralisation du service public au niveau des organes de contrôle et d’inspection mis en place à tous les niveaux de responsabilité et l’établissement d’une charte d’éthique et de conduite pour le personnel de l’Institution, qui définit un ensemble de règles de conduite que les gendarmes doivent respecter dans leur vie professionnelle.

Il a fait savoir que tous les responsables ont été appelés à adopter le principe de moralisation en tant que pilier essentiel de la bonne gestion du travail des officiers de la police judiciaire et à favoriser le renforcement de la formation axée sur des thèmes visant à consacrer les principes d’intégrité, d’impartialité, de bonne conduite, de responsabilité, d’ouverture, de transparence et d’engagement.

Organisée à l’initiative de la Présidence du Ministère Public, en partenariat avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et le Commandement de la Gendarmerie Royale, cette session de formation de trois jours profite aux responsables du ministère public, aux juges d’instruction et aux officiers de la police judiciaire, relevant des circonscriptions judiciaires des Cours d’Appel de Rabat, Kénitra, Tanger, Tétouan et d’Al Hoceima, aux préfets de police, aux chefs des services de sécurité, et aux commandants régionaux de la Gendarmerie Royale.

Cette formation vise à renforcer la coopération et la communication entre les différentes institutions et intervenants dans la justice pénale, et à consolider les liens de coopération et de coordination entre ces composantes.

Elle s’assigne également pour objectif d’informer les bénéficiaires sur les méthodes de conduite de l’enquête criminelle, en déterminant les procédures régissant les procès-verbaux de la police judiciaire à la lumière de la jurisprudence judiciaire, les bonnes pratiques dans le domaine de la gestion de l’enquête pénale et les délais raisonnables en la matière.

Cette session de formation, qui intervient après celles tenues, au cours des deux derniers mois, à Fès, Marrakech, Casablanca et à Agadir, abordera des thématiques liées à la gestion de l’enquête pénale, au renforcement de la communication et au respect des principes et valeurs éthiques ainsi qu’à l’enquête pénale et la protection des droits de l’Homme.