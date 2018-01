L’intégration des jeunes et des femmes de la région MENA dans le marché de l’emploi au centre de la conférence de Marrakech de haut niveau (M. Bouassaid)

lundi, 29 janvier, 2018 à 22:39

Marrakech – L’intégration des jeunes et des femmes de la région Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) dans le marché de l’emploi sera, mardi, au centre des débats de la conférence de Marrakech de haut niveau, a indiqué, lundi, à Marrakech, le ministre de l’Économie et des finances, Mohamed Boussaid.