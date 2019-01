L’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi à la réhabilitation de la médina de Rabat renforce le rayonnement culturel et l’attractivité touristique de la capitale

lundi, 14 janvier, 2019 à 20:18

Rabat- L’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi Mohammed VI à la réhabilitation de l’ancienne médina de Rabat et à la valorisation des sites historiques contribue au renforcement du rayonnement culturel et de l’attractivité touristique de la capitale, ont souligné, lundi, plusieurs ministres et responsables.

Dans des déclarations à la presse à l’occasion de la visite par SM le Roi de plusieurs projets inscrits dans le cadre du programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Rabat, ils ont indiqué que ce programme auquel le Souverain accorde un intérêt particulier est de nature à donner une forte impulsion à la capitale du Royaume à travers la réhabilitation de l’ancienne médina et de ses sites historiques.

Le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri, a affirmé, à cet égard, que ce programme multidimensionnel vise à améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants de l’ancienne médina de Rabat, à réhabiliter et à valoriser cet espace chargé d’histoire et à insuffler une dynamique nouvelle à l’activité touristique et commerciale dans la capitale.

Ce programme, auquel le ministère de l’habitat a contribué aux côtés des autres partenaires gouvernementaux et des instances élues à travers le Fonds de solidarité habitat et intégration urbaine (FSHIU), a permis de réaliser d’importants résultats qui auront des retombées positives sur le processus de développement de la ville de Rabat dans son ensemble, a-t-il dit.

Pour sa part, le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufik, a indiqué que son département, dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes directives royales, est pleinement inscrit dans l’opération de réhabilitation de l’ancienne médina de Rabat à travers la restauration de plusieurs mosquées et Foundouk ainsi que d’autres structures à caractère religieux.

Ces projets visent à valoriser et à préserver les différents aspects de la civilisation marocaine, a-t-il relevé.

De son côté, le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid, s’est dit fier de voir les objectifs de ce programme ambitieux se réaliser et prendre forme, relevant qu’aujourd’hui, “il est temps d’accorder tout l’intérêt qu’il faut à notre civilisation, à notre culture et à notre patrimoine pour pouvoir attirer le plus grand nombre de touristes étrangers”.

Il a noté à ce propos que ce programme a permis de donner une forte impulsion au tourisme national, comme en témoigne l’attrait des villes de Fès, Meknès et Marrakech pour les touristes qui se rendent au Maroc pour découvrir spécialement la civilisation, l’Histoire et la culture authentique du Royaume.

Le directeur général de la société Rabat Région Aménagement, Abderrahmane Ifrassen a, quant à lui, souligné que la réhabilitation de l’ancienne médina de Rabat s’inscrit dans le cadre du programme de développement “Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la Culture”, relevant que cette opération a concerné notamment les mosquées, les mausolées, les Foundouk et les vielles écoles ainsi que le marché central de la ville de Rabat.

L’ensemble des projets inscrits dans le cadre de ce programme seront finalisés en 2019, a-t-il ajouté, notant que 300 battisses et édifices menaçant ruine seront également restaurés dans le cadre de ce programme.

Pour sa part, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj, a déclaré que ce programme permettra de réhabiliter plusieurs espaces culturels de Rabat et de valoriser nombre de sites historiques qui témoignent de la richesse patrimoniale et de la spécificité de la civilisation marocaine.