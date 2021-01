Lions Club Maroc/Ministère de l’Education nationale: un partenariat pour la promotion de l’enseignement public et préscolaire scellé

samedi, 23 janvier, 2021 à 23:42

Tanger – Une convention-cadre de partenariat a été signée, samedi à Tanger, entre le Lions Club Maroc et le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec comme objectif le développement et l’amélioration des conditions de l’enseignement public et préscolaire.