Lions Clubs: les défis de la migration en Méditerranée sous les projecteurs à Tanger

samedi, 25 février, 2023 à 15:33

Tanger -Les défis de la migration en Méditerranée ont été au centre d’une table ronde, organisée, samedi à Tanger, dans le cadre de la 25è Conférence internationale des Lions Clubs de la Méditerranée.

Intervenant lors de cette rencontre, placée sous le thème “les émigrés dans la méditerranée”, Mohamed Harakat, professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, a présenté un exposé sur “la gouvernance de la migration méditerranéenne”, dans lequel il a souligné l’importance d’assurer une gouvernance stratégique pour limiter les effets négatifs de ce phénomène et de donner le sens à une analyse critique de ce sujet.

L’universitaire a, à cet égard, abordé le rôle de l’Etat, de la gouvernance mondiale de la migration et des différents acteurs dans l’amélioration de la situation des migrants, relevant que la migration apporte 150 milliards de dollars par an de profit, bien qu’elle est coûteuse sur le plan humain.

M. Harakat s’est ainsi attelé sur le contexte mondial de la migration marqué par la stagnation économique, l’augmentation du chômage, la baisse de production et l’émergence de nouveaux biens économiques planétaires, comme la santé, l’alimentation, le changement climatique et l’économie de savoir, notant l’impératif d’adopter une nouvelle vision stratégique d’ordre humanitaire en matière de migration et garantir une bonne communication autour de cette question.

Il a ainsi appelé à réfléchir sur les moyens concrets et les solutions pratiques permettant d’éradiquer les causes de migrations et à déterminer le rôle de l’Etat dans la gestion des flux migratoires, soulignant l’importance de promouvoir l’intégration économique des migrants, d’engager une réflexion approfondie sur ce sujet et d’élaborer une nouvelle stratégie de lutte contre les problèmes de la migration.

Pour sa part, le PDG du district Lions 414 Tunisie, Sami Zitouni, s’est arrêté sur la question des réfugiés en Méditerranée, appelant à trouver des solutions efficaces favorisant l’intervention des Lions Clubs et à renforcer la collaboration entre le Nord et le Sud de la Méditerranée pour faire face à ce fléau.

M. Zitouni a fait savoir qu’au cours du premier trimestre de 2022, plus de 18.000 réfugiés et migrants ont traversé la Méditerranée pour rejoindre l’Europe, notant qu’environ 2,3 millions personnes ont effectué ce même voyage au cours des huit dernières années.

Il a affirmé que les Lions Clubs du Nord de la Méditerranée sont appelés à contacter les organismes adéquats qui proposent des Fonds pour lutter contre l’immigration clandestine, et à collaborer avec les clubs de Sud de la Méditerranée pour organiser des actions communes, afin de freiner ce fléau.

De son côté, le président de l’Association marocaine d’études et de recherches sur les migrations, Mohamed Khachani, a présenté un exposé sur “le contexte migratoire dans l’espace euro-méditerranéen: pour une gestion concertée des flux”, dans lequel il a relevé que l’Union européenne comptait 24 millions de citoyens non européens au 1er janvier 2021, soit 5% de sa population, notant que les pays accueillant le plus de migrants en Europe en 2021 sont l’Allemagne (15,8 millions d’immigrés), le Royaume Uni (9,36 millions), la France (8,52 millions), l’Italie (6,39 millions) et l’Espagne (plus de 6 millions).

M. Khachani, professeur à l’Université Mohammed V, a passé en revue les principaux facteurs qui influencent la migration, en l’occurrence les dérapages d’une politique focalisée sur des mesures restrictives, le manque de canaux légaux qui stimule l’irrégularité de l’emploi, le défi démographique, le développement du “commerce des illusions”, le manque à gagner pour les Etats des pays d’accueil et le coût élevé en vies humaines, soulignant le nécessité de renforcer l’intégration économique des migrants et de trouver des solutions communes et globales au phénomène migratoire.

Quant à Claude Mermet, du district 103 France, il a évoqué les difficultés rencontrées par les pays méditerranéens en matière de gestion des flux migratoires, notant que ces pays feront face à l’avenir à une nouvelle forme de migration, à savoir l’immigration climatique, qui requiert la fédération des efforts de tous les Etats de la Méditerranée et la promotion de l’investissement dans les pays d’origine des migrants.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, M. Mermet a salué les efforts déployés par le Lions Clubs international et les différents Lions Clubs en matière de développement de partenariats pour améliorer et booster leurs services au service de leurs communautés.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette Conférence, organisée par le Lions Club international et le Lions Club district 416 Maroc, sous le thème “Enjeux et urgences de la Méditerranée pour le 21è siècle”, réunit plus de 25 pays et plus de 300 Lions, qui vont débattre de plusieurs sujets d’intérêt commun.

Ce conclave de deux jours vise à promouvoir l’amitié et l’entente mutuelles parmi les Lions de la mer Méditerranée, comparer les expériences lionistiques et débattre de thèmes et d’activités en relation avec les thèmes de l’association, réaliser des activités communes et discuter et traiter des sujets d’intérêt commun.

Lors de cet événement, les Lions de la Méditerranée tendent de raffermir les liens qui les unissent déjà et à en tisser d’autres, afin d’élargir davantage les contours de leurs actions et de favoriser l’émergence d’un réseau plus efficace, plus performant au sein duquel chaque individualité apporte son expérience et son expertise, son altruisme et son dynamisme.