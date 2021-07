Listes électorales générales: Les tableaux rectificatifs consultables du 9 au 15 juillet

vendredi, 9 juillet, 2021 à 18:52

Rabat – Le ministre de l’Intérieur informe les citoyennes et les citoyens que les tableaux rectificatifs des listes électorales générales, comportant les décisions des commissions administratives, ont été mis à la disposition du public pour consultation, du 9 au 15 juillet, aux bureaux de l’autorité administrative locale et aux services des communes et arrondissements.