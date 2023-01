L’OCI souligne la centralité du rôle du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi, pour faire face aux pratiques des autorités d’occupation à Al-Qods

mardi, 10 janvier, 2023 à 20:05

Djeddah – Le Comité exécutif de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), a souligné, mardi à Djeddah, la centralité du rôle du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, pour faire face aux pratiques dangereuses des autorités d’occupation israéliennes dans la ville d’Al-Qods Acharif.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de sa réunion extraordinaire, le Comité a également salué le rôle joué par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, présidée par SM le Roi.

Le Maroc était représenté à cette rencontre par l’ambassadeur du Royaume auprès du Royaume d’Arabie saoudite, représentant permanent du Royaume auprès de l’OCI, Mustapha Mansouri et son adjoint, Othmane Raho.

La réunion a réaffirmé que la mosquée Al Aqsa, avec toute sa superficie de 144 dounams, est un pur lieu de culte pour les musulmans, protégé par le droit international et son statut historique et juridique, soulignant que le département des dotations d’Al Qods et des affaires de la mosquée Al-Aqsa relevant du ministère des Dotations, des lieux saints et des affaires islamiques en Jordanie est l’autorité autorisée à gérer les affaires de la mosquée bénie Al-Aqsa.

Le Comité a appelé les États membres de l’OCI à déployer des efforts sérieux pour protéger la Ville sainte occupée et ses lieux sacrés, en particulier la mosquée bénie Al-Aqsa, Al Aqods Acharif, et son peuple, et à le défendre face aux tentatives illégales de modifier la composition démographique, l’identité et la situation juridique et historique actuelle, condamnant les sanctions imposées par les autorités d’occupation israéliennes contre le peuple palestinien, ses responsables et les organisations civiles palestiniennes.

Il a également souligné la nécessité de faire face à ces mesures et de soutenir le peuple palestinien dans sa juste lutte, appelant les États membres à mobiliser leurs moyens afin de renforcer les capacités de l’État de Palestine, à intensifier les efforts et coordonner leurs positions dans les manifestations internationales.

Le Comité a affirmé son suivi continu de tous les développements liés à Al-Qods, en particulier la Sainte Mosquée, et de prendre les mesures appropriées à cet égard, conformément aux décisions des congrès du sommet islamique et des Conseils des ministres des affaires étrangères.