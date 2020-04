L’Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos soutient les efforts visant à contenir la propagation du nouveau coronavirus

Ksar El Kébir- L’Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos et l’Association du Loukkos pour les oeuvres sociales ont annoncé une série d’initiatives pour soutenir les efforts des autorités publiques visant à contenir la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

L’Association a fait savoir, dans un communiqué, qu’elle a décidé de contribuer à hauteur de 50.000 dirhams, issus des revenus de ses activités, au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI et visant à couvrir les dépenses de santé, appuyer l’économie nationale et préserver les postes d’emploi.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’esprit de responsabilité et de mobilisation nationale durant cette situation exceptionnelle, afin de lutter contre le coronavirus, et intervient conformément au statut de l’association, notamment le chapitre 3 qui stipule que l’un de ses objectifs est de soutenir, coopérer et collaborer avec son environnement, a précisé la même source.

Par ailleurs l’Association a alloué un montant supplémentaire pour acquérir des équipements de prévention au profit du personnel de l’Office, notamment des masques et des produits de désinfection, conformément aux mesures préventives émises par les autorités compétentes pour lutter contre la propagation du coronavirus.

L’Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos a en outre décidé, en coordination avec l’Association et les autorités provinciales de Larache, de mettre à la disposition des services de la Santé de la province une ambulance, ainsi que quatre chambres d’hôtel du club du Loukkos, et ce afin de contribuer à l’hébergement du personnel de la santé qui se déplace à la province pour soutenir les efforts de lutte contre la propagation du virus.

Le Conseil d’administration de l’association a estimé que sa contribution demeure symbolique, et intervient dans le cadre de la mobilisation globale que connaît le pays pour lutter contre l’impact du nouveau coronavirus, affirmant que l’ensemble de ses adhérents sont prêts à soutenir et adhérer à toutes les initiatives nationales pour atténuer cet impact.