L’ONCF dénonce le blocage des voies ferrées suite à la perturbation du trafic sur l’axe Casablanca-Kénitra

vendredi, 26 octobre, 2018 à 18:05

Rabat – L’Office national des chemins de fer (ONCF) a dénoncé vendredi le blocage des voies ferrées suite à la perturbation du trafic sur l’axe Casablanca-Kénitra.

Dans un communiqué, l’ONCF indique que “vendredi à 07H30, le train N° 2 reliant Kénitra à Casablanca s’est arrêté à la gare de Mohammedia suite à une panne au niveau du poste de commandement local de cette gare”.

“Suite à cet incident, un groupe de voyageurs s’est mis au travers de la voie pour bloquer toutes les circulations, refusant d’être transbordé dans un autre train en transformant ainsi la situation en un sit-in revendicatif et bloquant le trafic sur l’axe Casablanca-Kénitra”, ajoute le communiqué.

“Malgré l’intervention des responsables de l’ONCF et des autorités locales, le sit-in a perduré et a transformé le retard de 30 min en retards importants causant la suppression de plusieurs trains”, explique l’ONCF qui dénonce ce blocage des voies ferrées et “présente ses excuses à son aimable clientèle pour les désagréments subis”.