L’ONCF met en ligne une nouvelle version de son site marchand

mardi, 24 septembre, 2019 à 17:14

Rabat – L’Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé, mardi, la mise en ligne d’une nouvelle version de son site marchand après sa refonte complète, marquant ainsi une nouvelle étape dans le processus de dématérialisation et de sa transformation digitale.

Cette nouvelle plate-forme de commerce électronique enrichie a été repensée en fonction des besoins des clients, en associant une identité visuelle fraîche et moderne à une nouvelle ergonomie, indique l’ONCF dans un communiqué.

Le nouveau site, poursuit la même source, offre aux utilisateurs un parcours mieux adapté aux différentes catégories de voyageurs (grand public, abonnés, conventionnés, détenteurs de cartes de réduction…), ainsi que de nouvelles fonctionnalités (achat de billets d’autocars Supratours, paiement en devises étrangères par le moyen de cartes de crédit internationales…).

La mise en ligne du nouveau site permet aux voyageurs de gagner en temps par rapport à l’achat en gare, notamment lors des périodes de forte affluence, et leur offre la possibilité d’opter, lors de l’achat, pour un e-ticket 100 % dématérialisé, à présenter sur leur Smartphones ou tablettes.

L’achat par anticipation en ligne permet également aux clients de bénéficier d’offres promotionnelles et de tarifs réduits, avec la possibilité de préparer leur voyage et de comparer leur propres options dans un même panier, sans déplacement dans les gares.

L’ONCF a procédé à une réingénierie profonde de la plateforme e-commerce afin de fiabiliser et sécuriser davantage toutes les opérations en ligne, tout en permettant une ouverture future vers des partenaires externes et des services complémentaires pour des prestations relatives à l’aérien, le maritime, les hôtels, les taxis, les ventes de proximité…, ajoute t-on de même source.

Afin de garantir à ses usagers un voyage dans les meilleures conditions et de les faire profiter des meilleurs tarifs, l’Office les invite à prendre connaissance de ses offres, à comparer les prix et à anticiper leurs achats sur son nouveau site marchand “www.oncf-voyages.ma”.

Avec plus de 200.000 visiteurs en moyenne et près de 25.000 voyages achetés en ligne chaque semaine, le site marchand de l’ONCF a connu une évolution fulgurante en termes de trafic et de ventes, notamment depuis le lancement du train à grande vitesse “Al Boraq” et des trains “Al Atlas”.