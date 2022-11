Londres : Un centre marocain lance une campagne de lutte contre les discriminations à l’égard des femmes migrantes

jeudi, 24 novembre, 2022 à 21:11

Londres – Le Centre londonien Al-Hasaniya d’aide et de soutien aux femmes d’origines marocaine et étrangère a lancé, jeudi à la Chambre britannique des Lords, une campagne de lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes migrantes.