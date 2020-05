L’ONEE condamne l’agression de son équipe technique dans une commune rurale de la province d’El Jadida

vendredi, 15 mai, 2020 à 18:43

Rabat – L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a condamné l’agression, dernièrement, d’une de ses équipes techniques, par un habitant du douar Lekred, dans la commune de Khemis Metouh, relevant de la province d’El Jadida.

Dans un communiqué explicatif, en réponse à des informations relayées dans les réseaux sociaux, selon lesquelles les agents de l’ONEE auraient agressé un client dans son domicile, l’Office affirme que le 8 mai, lors de l’inspection d’une installation électrique à douar Lekred, sur requête de certains habitants qui se plaignaient du faible courant électrique, une équipe technique de l’agence de service d’Ouled Frej a diagnostiqué une grande pression subie par le transformateur électrique, à cause du détournement d’électricité et son exploitation dans l’éclairage et le pompage de l’eau d’irrigation dans les heures de pointe.

Alors qu’ils débranchaient les raccords utilisés pour détourner l’électricité, les agents de l’ONEE ont été “odieusement agressés” au jet de pierre par un des habitants, soutenu par sa famille, ce qui leur a causé des blessures graves, en plus de dégâts au véhicule de services et aux objets qui s’y trouvaient, affirme la même source, ajoutant que cette situation a nécessité l’intervention de l’autorité locale et de la Gendarmerie Royale et que les concernés font, actuellement, l’objet de poursuites judiciaires.

Condamnant cette agression, l’Office tient à souligner qu’il subit de lourdes pertes à cause du détournement d’électricité et que ses agents sont quotidiennement exposés au danger en accomplissant, en toute honnêteté et responsabilité, les tâches qui leur sont confiées au service des clients.