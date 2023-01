L’ONEE et le Sénégal explorent de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide

vendredi, 20 janvier, 2023 à 11:51

Casablanca – Le Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, s’est entretenu récemment à Rabat, avec le ministre de l’Eau et de l’Assainissement de la République du Sénégal, Serigne Mbaye Thiam, autour des nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide.

S’inscrivant dans le cadre de la visite de travail effectuée par la délégation sénégalaise au Maroc, du 16 au 20 janvier 2023, cette rencontre a été l’occasion d’échanger autour des opportunités et perspectives de renforcement de la coopération dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, indique un communiqué de l’ONEE.

M. Thiam était accompagné d’une importante délégation composée de hauts responsables de son ministère, du Directeur Général de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES) et du Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), note la même source.

Lors de cette réunion, M. El Hafidi a rappelé le contexte hydrique actuel du Royaume marqué par la raréfaction des ressources en eau et a saisi cette occasion afin de mettre en exergue les solutions proposées pour y faire face.

A ce propos, le Directeur Général de l’ONEE a indiqué que la gestion du déficit hydrique passe par la promotion des technologies innovantes dans le domaine de l’eau et a mis l’accent sur le nouveau modèle de développement des ressources en eaux non conventionnelles au Maroc, notamment le dessalement d’eau de mer et la réutilisation des eaux usées épurées, afin de réduire la forte dépendance actuelle vis-à-vis des ressources en eaux conventionnelles qui sont vulnérables aux changements climatiques.

Cité par le communiqué, M. El Hafidi a mis en exergue les opportunités de coopération qui existent entre le Maroc et le Sénégal en matière d’eau potable et d’assainissement liquide et qui permettront de tirer profit de l’expérience des deux parties dans ces domaines.

De son côté, M. Thiam, s’est réjoui de la coopération Maroco-Sénégalaise dans le domaine de l’eau et a appelé à la renforcer davantage et profiter de l’expérience de l’ONEE, notamment dans le domaine du dessalement d’eau de mer et le couplage avec les énergies renouvelables. Les hauts responsables sénégalais ont également exprimé leur volonté de développer cette coopération afin d’y intégrer les domaines de la digitalisation, du contrôle de la qualité de l’eau et du renforcement des capacités.

Par ailleurs, la délégation sénégalaise a effectué une visite à la station de traitement de l’eau de Bouregreg afin de s’imprégner de l’expérience de l’Office dans la production de l’eau potable ainsi que des techniques utilisées par l’ONEE pour le traitement des eaux.

A l’issue de cette visite, les deux parties ont convenu de réviser les accords de coopération existants entre l’ONEE, la SONES et l’ONAS afin de tenir compte des nouveaux axes et opportunités de coopération discutés lors de cette rencontre, conclut le communiqué.