L’ONEE sensibilise des enfants au métier de contrôle de la qualité des eaux

vendredi, 29 juillet, 2022 à 10:51

Rabat – Un groupe d’enfants a bénéficié, jeudi, d’une action de sensibilisation et d’initiation au métier de contrôle de la qualité des eaux à l’initiative de l’Office National de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

L’événement s’est décliné en deux étapes dont la première a porté sur des ateliers d’initiation au métier de contrôle de la qualité des eaux à la plage de Bouznika, alors que la seconde a consisté en la visite au laboratoire central au Complexe Bouregreg à Rabat.

Cette initiative a pour objectif d’expliquer aux bénéficiaires le rôle important joué par l’ONEE dans la lutte contre la pollution, le contrôle de la qualité de l’eau et la préservation de la santé des consommateurs.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelah Belhaj, directeur du contrôle de la qualité des Eaux à l’ONEE a rappelé le rôle primordial joué par l’office en matière de contrôle de la qualité de l’eau pendant toutes les phases du cycle hydrologique, à partir des sources des eaux de surface ou souterraines, en passant par les stations d’épuration dans les réseaux de distribution, jusqu’au robinet du consommateur.

“Nous contrôlons également les eaux usées dans les stations d’épuration”, a-t-il indiqué, ajoutant que ce suivi s’effectue selon des critères applicables bien déterminés.

“Pendant l’été, nous contrôlons la qualité de l’eau de certaines plages et piscines comme la plage de Bouznika, labellisée Pavillon Bleu”, a fait savoir M. Belhaj, notant que la qualité des eaux de baignade fait partie des critères d’obtention de ce label environnemental.

“A l’instar des années précédentes, l’ONEE organise des séances de sensibilisation et d’information au profit d’un groupe d’enfants, l’objectif étant de leur inculquer un ensemble de valeurs telles que la préservation de l’environnement, la lutte contre la pollution et l’utilisation rationnelle de l’eau, notamment en ces temps marqués par la sécheresse et la rareté de l’eau.

Dans ce cadre, a-t-il poursuivi, plusieurs ateliers sont organisés pour se familiariser avec certains tests microbiologiques et physicochimiques, expliqués de manière simplifiée.

Au cours de cet événement, les enfants ont eu l’occasion de participer à un atelier où des échantillons d’eau ont été prélevés et analysés, avec des explications sur les différents équipements et les étapes par lesquelles passe le processus de contrôle de la qualité de l’eau effectué par les laboratoires spécialisés.

Les enfants ont également été sensibilisés au rôle des stations d’épuration qui purifient et filtrent l’eau pour qu’elle soit d’une qualité conforme aux normes nationales et internationales, et à l’importance des réservoirs qui jouent un rôle majeur dans la distribution de l’eau.

L’importance de l’eau et les moyens de conserver cette substance vitale, ont été également au centre de plusieurs ateliers, aux côtés de l’éducation à l’environnement et les sports nautiques, qui s’inscrivent dans le cadre des activités proposées par l’ONEE à la plage de Bouznika, qui se poursuivront jusqu’au mois de septembre prochain.