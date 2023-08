L’opération #b7arblaplastic fait escale à la plage de Rabat

vendredi, 4 août, 2023 à 11:28

Rabat – L’opération #b7arblaplastic, qui consiste notamment à sensibiliser sur la pollution des océans dans le cadre du programme “Plages Propres”, a fait escale jeudi à Rabat.

Initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, cette action écologique engagée en coordination avec une vingtaine d’associations de plongée professionnelle qui mènent des opérations de nettoyage des fonds marins au niveau de 24 plages, sert de base à des ateliers de sensibilisation et de recyclage, ainsi que des expositions de filets suspendus recyclés.

Ainsi, l’étape de Rabat a été marquée par une série d’activités de sensibilisation à travers des ateliers thématiques portant notamment sur le recyclage des déchets plastiques, le dessin, la recherche scientifique et la sensibilisation sur l’impact néfaste de ces déchets sur l’environnement, l’économie bleue durable et sur la réutilisation des eaux.

Menées en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire, et des Sports, ces activités ont profité à des élèves des programmes Éco-Écoles, aux jeunes reporters pour l’environnement et à leurs encadrants.

A cette occasion, un groupe de plongeurs professionnels a été mobilisé pour retirer des déchets, plastiques et autres, du fond marin, dans le but de sensibiliser les jeunes quant à l’impact des déchets plastiques sur les océans et la biodiversité.

La 25ème étape de cette opération a connu la participation d’un nombre important d’écoliers, des scouts et d’enfants des colonies de vacances du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, avec la mobilisation jusqu’à présent de plus de 1.200 enfants et la participation de 20 associations locales qui couvrent toutes les régions du Royaume, a déclaré à la MAP Sami El Iklil, représentant de la Fondation.

Et d’ajouter que la Fondation mène, en partenariat avec ses partenaires économiques dans le cadre du programme Plages propres, des actions relatives aux trois défis de l’opération à savoir réduire de 10 tonnes au moins les déchets plastiques pour chaque plage, mener au moins 40.000 actions de sensibilisation au respect de l’environnement, sensibiliser environ deux millions de jeunes et recycler l’ensemble des déchets plastiques collectés.

Il a, dans ce cadre, salué les efforts des autorités locales pour le réaménagement de la plage de Rabat afin de fournir aux citoyens un cadre estival respectant les normes internationales en termes écologique et social.

Cette action de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la poursuite durant toute la saison estivale 2023, allant jusqu’au 15 septembre, de l’opération #b7arblaplastic, lancée début juillet par la Fondation, en faveur de la préservation des environnements marins contre la pollution, a indiqué à la MAP, Youness El Baghdidi, président de l’association champions Fnideq de la pêche sous-marine et la protection de l’environnement.

Selon cet acteur associatif, fin connaisseur de l’environnement marin, l’opération a été marquée par la mobilisation d’une dizaine de plongeurs professionnels pour retirer des déchets, plastiques et autres, du fond marin et pour sensibiliser le grand public aux dangers de la pollution résultant des déchets plastiques et à l’importance du recyclage, du tri et du traitement de ces déchets.

Même son de cloche pour la responsable de l’organisation marocaine des scouts et guides, section Laâyoune, Marwa Aboudrar, qui a souligné dans une déclaration similaire que cette initiative vise à sensibiliser les jeunes, à travers notamment des ateliers de sensibilisation et le tri des déchets retirés par les plongeurs professionnels, quant à l’impact néfaste des déchets plastique sur les océans et la biodiversité.

Approchés par l’équipe de la MAP, les enfants bénéficiaires de cette opération ont fait preuve d’une conscience remarquable des thématiques de cette opération, démontrant que la sensibilisation est indispensable dans les efforts de lutte contre les déchets plastiques et la pollution en mer.

C’est le cas de l’enfant Ramdan El Khangui, de la ville de Laâyoune, qui s’est dit impressionné par la pertinence des données et savoirs offerts lors des ateliers de sensibilisation et des expositions sur la mer et la protection du milieu marin contre la pollution.

Pour mieux toucher les jeunes qui sont la cible prioritaire, #b7arblaplastic= utilise massivement les canaux numériques, en utilisant les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et son application Anaboundif.

A côté de #b7arblaplastic, opération de sensibilisation majeure du programme Plages Propres, la Fondation, les communes, les partenaires économiques et les ministères concernés s’emploient, comme ils le font depuis 24 ans, à permettre aux citoyens de profiter de la mer et de l’océan sur des espaces propres, équipés, surveillés, sécurisés et animés.

Depuis le début de l’année, la Fondation multiplie les actions de sensibilisation, notamment pour les jeunes. Elle a sensibilisé à travers son bras académique, le centre Internationale Hassan II de Formation en Environnement, les enfants des programmes Éco-Écoles et Jeunes Reporters de l’Environnement lors de la journée mondiale de l’environnement (5 juin), la journée mondiale des océans (8 juin), le Salon international de l’édition et du livre.

Elle a également visé une cible plus large en organisant début juin trois conférences internationales (Solutions pour la pollution plastique, Mediterranean Plastic Tides, Feuille de route africaine de la Décennie des océans).

La pollution plastique est devenue si importante que 157 pays travaillent actuellement à promulguer d’ici 2024 un traité international qui sera, fait exceptionnel, juridiquement contraignant.