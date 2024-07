L’opération #Bharblaplastic fait escale aux plages de Tétouan et de M’diq-Fnideq

jeudi, 11 juillet, 2024 à 11:35

M’diq – La 5è édition de l’opération #Bharblaplastic, lancée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, a fait escale cette semaine à plusieurs plages de la province de Tétouan et de la préfecture de M’diq-Fnideq, à travers l’organisation d’une série d’ateliers éducatifs sur l’environnement et la prévention de la pollution.

Cette opération vise à sensibiliser l’importance de la protection des plages marocaines contre la pollution et à encourager les visiteurs à adopter des comportements respectueux de l’environnement.

Organisée en partenariat avec plusieurs associations écologiques et coopératives professionnelles de la région, cette opération comprend une série d’activités de sensibilisation et d’ateliers thématiques sur les plages de “Rifiyine”, M’diq, “Almina” et “Oued Laou”.

A la plage d’Almina, les enfants des colonies de vacances “Azla” ont bénéficié de sessions de formation théoriques et pratiques dans les domaines de l’aquaculture, du recyclage des filets de pêche et des déchets plastiques, ainsi que la découverte des filets fantômes et du conte environnemental.

Les plongeurs de l’Association Champions de Fnideq pour la pêche sous-marine et la protection de l’environnement ont également participé à cette opération, à travers le nettoyage des fonds marins des déchets et des plastiques, qui seront recyclés dans le cadre d’ateliers encadrés, puis utilisés dans la réparation des filets de pêche.

Dans une déclaration à la MAP, la responsable des programmes d’éducation, d’environnement et de développement durable à la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, Meryem Khodari, a souligné que l’objectif de cette initiative est de sensibiliser les jeunes et les générations montantes à l’importance de préserver nos plages de la pollution par le plastique.

Elle a précisé que la Fondation a étendu son domaine d’intervention pour couvrir 29 plages de la région, soulignant que le lancement de cette opération au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a eu lieu lundi.

Cette opération se poursuivra dans toutes les stations de la région, à travers la mise en place de programmes de sensibilisation à l’environnement, en partenariat avec des associations et coopératives professionnelles, a-t-elle ajouté, notant que cette édition a été marquée par l’adoption d’outils interactifs, principalement axés sur l’intelligence artificielle, la recherche scientifique et le conte environnemental.

La Fondation, a-t-elle enchainé, compte couvrir 29 plages et mettre en œuvre pas moins de 40.000 actions de sensibilisation à l’environnement pour sensibiliser deux millions de personnes aux dangers de la pollution plastique, avec pour objectifs la réduction des déchets plastiques sur les plages et le recyclage d’au moins 80% des déchets plastiques collectés.

Il est à noter que cette opération majeure de sensibilisation à la pollution des océans et d’éducation à l’environnement fait partie de la 25è saison de Plages Propres, le programme emblématique de la Fondation qui se déploie cette année sur 109 plages, dont 27 sont labellisées pavillon bleu, ainsi que 4 ports de plaisance et un lac naturel.

Les communes littorales en charge de ces plages sont accompagnées dans leur action par la Fondation, la Direction générale des Collectivités territoriales, des entreprises qui les appuient avec des moyens matériels et humains, et des associations de la société civile.

Ces partenaires se mobiliseront pour l’opération #Bharblaplastic pour éliminer et recycler les déchets plastiques des plages, devenue un problème mondial pressant.

Fortement mobilisée pour lutter contre ce fléau, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement a intégré la Décennie des Nations Unies pour les Sciences Océaniques au service du développement durable (2021-2030), marquée par la désignation de SAR la Princesse Lalla Hasnaa Marraine de l’Alliance de la Décennie pour les Sciences Océaniques, et l’inscription de l’initiative #B7arblaplastic au rang du premier défi de cette Décennie : “comprendre et lutter contre la pollution marine”.