L’opération Marhaba selon la forme habituelle n’a pas été lancée pour des contraintes objectives (M. Bourita)

lundi, 22 juin, 2020 à 18:36

Rabat – L’opération Marhaba selon la forme habituelle n’a pas été lancée en raison de contraintes objectives, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita.

En réponse à une question centrale à la Chambre des représentants, M. Bourita a souligné que l’opération Marhaba, qui va au-delà de la simple traversée et englobe des activités culturelles et ludiques, nécessite une préparation dès le mois d’avril, en coordination avec les différentes parties concernées.

“Il est évident aujourd’hui que l’opération Marhaba, telle que nous la connaissons chaque année, n’a pas lieu cet été, vu qu’elle n’a pas été préparée dès le mois d’avril”, a-t-il expliqué.

S’agissant du retour des Marocains résidant à l’étranger, le ministre a souligné qu’il s’agit d’un processus naturel qui dépendra de l’ouverture des frontières marocaines terrestres et aériennes, des mesures adoptées par les pays de transit, de la situation sanitaire nationale et internationale et du protocole sanitaire que le Maroc adoptera.