L’opération nationale “Ramadan 1443”, un moment de solidarité très fort en faveur des populations vulnérables (Responsable)

mardi, 5 avril, 2022 à 20:30

La capacitation et la préservation de la dignité des personnes détenues figurent au cœur des hautes orientations Royales visant à faire des établissements pénitentiaires des lieux de rééducation, de resocialisation et de qualification, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.