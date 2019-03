L’Orchestre Philharmonique du Maroc chante à Rabat la paix, la tolérance et le vivre-ensemble

samedi, 30 mars, 2019 à 22:37

Rabat-Des sopranos, ténors, choristes et solistes marocains et étrangers, se sont joints à l’Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM), pour interpréter brillamment, samedi à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, des airs et chants religieux musulmans, juifs et chrétiens, en signe de paix, de tolérance et de coexistence entre les trois religions monothéistes.

Ces chants, une célébration du brassage de traditions, de cultures et de valeurs sacrées, fondé sur la convivialité et le vivre-ensemble, ponctuaient la visite effectuée par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et Sa Sainteté le Pape François à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams.

Sous la houlette de Jean-Claude Casadesus, chef d’orchestre français de renommée internationale, l’Orchestre Philharmonique du Maroc a présenté, 10 minutes durant, un répertoire des plus singuliers qui prêche le rapprochement des religions et rejette les barrières entre les croyances.

Fruit d’un travail de recherche et de transcription vocale et orchestrale, ce brassage musical, porté par environ 80 artistes, entre musiciens, choristes et solistes, a mis en valeur les liens tissés entre les chants religieux sacrés quelles que soient les religions qu’ils honorent.

Il s’agit là d’un appel au dialogue, au vivre-ensemble et à l’entente mutuelle à travers un voyage émotionnel qui dépasse les mots et les conflits et privilégie l’union et la concorde.

Proposant un mélange de musiques religieuses à travers les influences culturelles et les différents courants religieux, cette interprétation a célébré le capacité de la musique à créer un dialogue interculturel et à transmettre un message de tolérance et de coexistence entre les peuples.

Créé en 1996, l’Orchestre Philharmonique du Maroc est composé de quatre-vingts musiciens professionnels. Une véritable ingénierie d’actions culturelles est développée par l’Orchestre, qui donne une cinquantaine de concerts chaque saison, participe au rayonnement culturel d’un Maroc d’ouverture et de modernité.

Toujours avec ce souci de diffuser les valeurs d’écoute et de tolérance qu’il porte, l’Orchestre est à l’origine de la création de l’Orchestre Philharmonique du Maghreb.

Depuis 2016, l’Orchestre Philharmonique du Maroc créé son cycle Les religions à l’unisson qui réunit sur une même scène, des artistes issus des trois grandes religions monothéistes.