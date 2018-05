L’Ordre des avocats de Casablanca et l’ANCFCC conviennent de renforcer l’échange des bonnes pratiques et de consolider leurs relations institutionnelles

mercredi, 23 mai, 2018 à 19:33

Rabat – Un accord de partenariat a été signé, mercredi à Rabat, entre le Barreau de Casablanca et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), avec comme ambition de renforcer l’échange des bonnes pratiques et de consolider les relations institutionnelles, notamment à travers l’établissement de canaux de communication entre les deux parties.