L’UEMF abrite un séminaire de formation sur les enjeux, risques et opportunités en Méditerranée

lundi, 23 mai, 2022 à 17:30

Fès – Un séminaire de formation sur les enjeux, risques et opportunités communs aux deux rives de la Méditerranée s’est ouvert, lundi à Fès, avec la participation d’experts, spécialistes et universitaires et ce, à l’initiative conjointe de l’Université Euromed de Fès (UEMF) et la Fondation Méditerranéenne d’Études Stratégiques (FMES).