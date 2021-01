L’unité de l’enseignement préscolaire d’Amellagou, une structure modèle dans la province d’Errachidia

samedi, 23 janvier, 2021 à 12:21

Amellagou (Province d’Errachidia) – L’unité de l’enseignement préscolaire d’Amellagou centre, relevant de la commune de Goulmima et réalisée dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), est considérée commune une structure modèle du genre au niveau de la province d’Errachidia.

Relevant du groupe des écoles “Ibn Maja” à Amellagou, cette unité accueille actuellement 23 élèves, dont 16 filles et 7 garçons. Créée en 2020 dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, cette structure adopte des méthodes pédagogiques modernes destinées à l’apprentissage des élèves.

L’enseignement préscolaire dans le monde rural, qui est fondé sur le diagnostic participatif et la définition des besoins, accorde une importance particulière à la concordance avec les critères adoptés par les autorités compétentes.

Il vise la réalisation de plusieurs objectifs, notamment garantir à tous les enfants, dès le plus jeune âge possible, le maximum d’égalité des chances de réussite dans leur vie scolaire et leur assurer l’environnement et l’encadrement pédagogiques stimulants pour favoriser le plein épanouissement de leurs potentialités.

Abdessalam Kilani, chef de service à la Division de l’action sociale (DAS) de la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet, a souligné que l’unité de l’enseignement préscolaire d’Amellagou centre a été créée pour appuyer ce type d’enseignement dans le monde rural, dans le cadre du quatrième programme de la troisième phase de l’INDH, notamment son volet lié à l’impulsion du capital humain chez les générations montantes.

Les programmes de l’Initiative dans ce domaine illustrent le rôle central de l’enseignement préscolaire dans le développement cognitif et social des enfants, en leur permettant d’entamer leur parcours scolaire dans les meilleures conditions, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

M. Kilani a expliqué que l’unité de l’enseignement préscolaire d’Amellagou centre est considérée comme un modèle dans le cadre des projets achevés au niveau de la province d’Errachidia au titre de l’exercice 2019/2020, faisant savoir que le nombre total d’unités créées et équipées est de 52.

Il a souligné que ces unités ont été créées dans le cadre d’un accord de partenariat avec la Direction provinciale de l’Education nationale d’Errachidia et la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS), ajoutant que le coût total des projets réalisés durant la période 2019/2020 s’élève à 15,5 millions de Dirhams, financés par l’INDH.

M. Kilani a relevé que 23 enfants bénéficient des services de l’unité du préscolaire d’Amellagou, notant que l’ensemble des partenaires de ce projet visent à rendre l’enseignement préscolaire accessible à tous les enfants du monde rural.

Il a indiqué que le programme 2020/2021 prévoit la création de 120 nouvelles unités de l’enseignement préscolaire dans la province, soulignant que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain s’emploie à préparer les conditions du lancement prochain des travaux de construction et d’équipement de ces futures unités.

Pour sa part, Karim Nhila, responsable de la FMPS à Errachidia, a souligné que l’unité de l’enseignement préscolaire d’Amellagou centre est le fuit d’un partenariat entre la Fondation et la province d’Errachidia, dont l’objectif est de généraliser et de promouvoir cet enseignement dans la région.

Il a ajouté que la Fondation gère quelque 52 unités de l’enseignement préscolaire dans la province d’Errachidia, précisant qu’elle s’occupe de choisir les éducatrices et les éducateurs, sélectionnés selon des critères bien définis, après avoir bénéficié de formations adaptées dans ce domaine.

Il a ajouté que la Fondation suit de près le travail des éducateurs à travers des visites de terrain et organise régulièrement des sessions d’encadrement afin d’améliorer leurs performances, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de généralisation et de développement du préscolaire qui contribue à garantir l’égalité des chances pour tous les enfants.

Cette unité est similaire à celles mises en place dans d’autres régions du Maroc dans le cadre de l’INDH, que ce soit au niveau des équipements, des outils didactiques employés, de la formation des éducateurs ou encore de la méthode de suivi et d’évaluation des performances administratives et pédagogiques.