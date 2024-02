L’Université Al Akhawayn abrite la prestigieuse compétition internationale du Hult Prize

lundi, 26 février, 2024 à 13:30

Ifrane – L’Université Al Akhawayn (AUI) a abrité, du 16 au 18 février, la compétition du Hult Prize, initiative mondiale d’entrepreneuriat social, lancée en collaboration avec les Nations unies, en vue de résoudre, à travers la création d’entreprises sociales, certains défis urgents, tels que la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau, l’énergie et l’éducation.

Cette compétition, qui réunit plus de 100.000 participants de 120 pays, offre aux étudiants l’opportunité de concourir pour un prix d’un million de dollars afin de concrétiser leurs visions entrepreneuriales, indique un communiqué de l’Université.

L’organisation à Ifrane de cette édition reflète le positionnement de l’Université Al Akhawayn, en tant qu’acteur du changement et son fort engagement vis-à-vis de la responsabilité sociale et sociétale, ainsi que de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et de l’innovation, souligne-t-on.

“Le choix de l’Université Al Akhawayn pour abriter un tel événement n’est pas fortuit puisque notre institution met au cœur de ses priorités l’excellence, la libération du potentiel de ses étudiants et l’encouragement à l’acte d’entreprendre et d’innover”, ajoute le communiqué citant le président de cette institution, Amine Bensaid.

D’après la même source, ce choix vient également “confirmer la vocation de l’Université qui est de former les leaders marocains et africains de demain qui auront un impact positif sur le monde”.

“Nous sommes donc ravis d’offrir à nos étudiants des plateformes de ce type leur permettant de laisser libre court et de booster leur fibre entrepreneuriale et leur engagement citoyen”, a ajouté Bensaid.

Dans le cadre des actions en faveur de l’entrepreneuriat, la School of Business Administration de l’Université Al Akhawayn dispose, par ailleurs, d’un partenariat avec “Africa Business School”, “Columbia University Engineering School”, “Columbia University Business School”, “Impact for Development” pour le lancement d’une plateforme pour l’innovation et le renforcement des capacités grâce à l’éducation entrepreneuriale et aux échanges interculturels entre les écosystèmes des startups aux Etats-Unis et au Maroc, relève la même source.

Al Akhawayn est la seule université africaine disposant de la prestigieuse accréditation “NECHE”, et la seule université non-américaine en Afrique bénéficiant d’une accréditation institutionnelle américaine, rappelle-t-on.