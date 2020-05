L’Université Al Akhawayn lance une série de webinaires

jeudi, 21 mai, 2020 à 12:58

Ifrane – L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a lancé une série de webinaires, à travers sa plateforme ‘’ExperienceAUI.com’’, en vue de faciliter le processus d’inscription à ses nouveaux étudiants.

Cette initiative vise à donner aux étudiants marocains l’occasion de ‘’réaliser une immersion dans l’univers d’Al Akhawayn, de découvrir de nouveaux programmes et d’avoir un avant-goût de l’expérience transformationnelle que vivent ses étudiants’’, indique un communiqué de l’AUI.

Elle a également pour objectifs d’’’accompagner les futurs étudiants d’AUI pour relever les défis liés au confinement et à la réussite de leur année scolaire, ainsi que pour les soutenir, en ces temps délicats, dans leur choix de filière’’, ajoute la même source.

A ce titre, le portail ExperienceAUI.com abrite en continu des webinaires pré-enregistrés modérés par Youssef Ksiyer, animateur radio et lauréat de l’Université Al Akhawayn. Cette web-série inclut aussi des épisodes en direct diffusés tous les dimanches, et ouverts aussi bien aux futurs étudiants, qu’à leurs parents afin qu’ils puissent interagir avec des étudiants d’Al Akhawayn, rencontrer les lauréats de l’université et poser leurs questions aux professeurs, aux mentors et aux services d’admission.