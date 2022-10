L’Université Al Akhawayn et Leyton Maroc créent un nouveau modèle d’emploi pour les étudiants d’AUI

mercredi, 5 octobre, 2022 à 11:01

Casablanca – L’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) et Leyton, multinationale du conseil, ont signé un accord historique pour créer des emplois hybrides permettant aux étudiants d’AUI de travailler sur des projets de conseil internationaux, tout en poursuivant leurs études à l’Université Al Akhawayn.

Ce nouveau programme, baptisé Leyton @ AUI, démarre cette année à distance, avec des étudiants qui travailleront en tant que consultants scientifiques sur des thématiques de pointes et à temps partiel pour les équipes de consultants de Leyton, tout en poursuivant leurs cours à temps plein au sein d’AUI, indique un communiqué conjoint de l’AUI et Leyton.

Dans le cadre de ses missions, AUI s’engage à garantir à ses étudiants tous les moyens nécessaires pour assurer leur réussite professionnelle et leur bien-être. Cette dernière innovation Leyton@AUI permet aux étudiants d’Al Akhawayn, de la 2ème à la dernière année et dans toutes les disciplines (Ingénierie, Commerce et Sciences humaines), de bénéficier d’une expérience de travail inestimable avec un cabinet de conseil de renomée mondiaele axé sur l’innovation et la R&D.

Le président de l’Université Al Akhawayn, Dr Amine Bensaid, a signé le tout premier accord de travail hybride en déclarant: “Nous estimons que les étudiants doivent découvrir leur(s) avenir(s) pendant qu’ils sont à l’université, mais les jeunes adultes ne peuvent le découvrir que s’ils travaillent dans le monde réel”.

“Avec Leyton, nous sommes ravis d’innover ensemble afin que nos étudiants puissent explorer le monde réel du conseil international tout en poursuivant leurs cours universitaires à AUI. Nous sommes ravis que nos étudiants anglophones puissent tirer parti des technologies pour commencer à travailler à distance avec une société de conseil multinationale et pour des clients internationaux, en mode hybride. Et nous sommes honorés d’avoir été choisis par Leyton pour lancer leur tout premier programme de travail hybride”, a-t-il ajouté.

Fondée en 1997, Leyton se consacre au développement technologique, écologique et socio-économique des organisations. Les équipes de conseil de Leyton sont des experts dont la mission principale est d’aider les entreprises à tirer profit des incitations financières afin de développer leurs innovations et d’accélérer leur croissance.

Leyton emploie plus de 2300 talents dans 14 pays différents, dont 730 basés à Casablanca. La filiale marocaine rassemble le plus gros effectif du groupe avec 60% de femmes et plus de 450 (62%) ingénieurs et/ou docteurs. En réponse à la croissance internationale du Groupe, Leyton Maroc prévoit de doubler ses effectifs d’ici 2025 pour atteindre 1.400 collaborateurs, dont 80% d’ingénieurs et/ou de docteurs.

La Responsable du conseil de Leyton pour le Royaume-Uni, Mme Elena Karadzhova, s’est personnellement rendue à Ifrane pour rencontrer plus de 200 étudiants qui se sont inscrits au programme sur le campus AUI.

A cette occasion, elle a présenté les motivations de Leyton. “Nous savons que votre génération œuvre pour améliorer le monde et nous aussi – c’est ce que fait Leyton. Avec Leyton@AUI, vous pouvez faire partie de cette dynamique tout en continuant à étudier. Avec le Covid-19, nous avons tous commencé à travailler à distance ; nous avons donc construit une forte expérience dans le travail à distance et sommes en mesure de vous encadrer et de vous guider vers le succès, tout en opérant à distance. Nous sommes convaincus que votre formation à Al Akhawayn University, votre intelligence, votre ouverture d’esprit et votre esprit proactif complèteront nos équipes d’experts techniques, qui apportent des réponses précises à des défis spécifiques, tout en fournissant des recommandations de processus durables et un levier financier aux entreprises innovantes qui repoussent les limites d’aujourd’hui vers un avenir meilleur”.

Pour sa part, le Directeur du partenariat de Leyton, Dr Hassan Ait El Madani, est un Marocain du monde. Dr Ait El Madani a développé et est signataire de l’accord et a expliqué les motivations de Leyton de la manière suivante: “Leyton est un cabinet de conseil entrepreneurial et innovant de premier plan. Aujourd’hui, nous fournissons des services dans 13 pays à plus de 24 000 clients et innovons continuellement pour répondre à leurs besoins. Nous sommes un partenaire d’embauche d’AUI depuis 2016, et nous recherchons plus de talents comme AUI pour servir nos clients à travers le monde. L’employabilité et l’autonomisation des jeunes générations sont dans l’ADN de LEYTON et nous sommes fiers d’offrir Leyton@AUI aux étudiants d’AUI comme une opportunité d’utiliser leur compétence linguistique, leur agilité et leur esprit d’innovation. Cette alliance entre AUI et LEYTON Maroc est stratégique car elle s’inscrit dans notre engagement à long terme pour le développement durable des talents au Maroc. Le programme Leyton@AUI nous offre l’opportunité de diversifier radicalement les parcours de formation pour une meilleure employabilité des talents. C’est donc un honneur pour nous d’officialiser ce partenariat stratégique avec AUI”.

Par ailleurs, la responsable de l’employabilité et de l’entrepreneuriat au sein de Al Akhawayn, Deborah Bartlett, a expliqué les avantages pour les multinationales et les étudiants. AUI amène régulièrement des multinationales ainsi que de grandes entreprises marocaines à réseauter et à embaucher des étudiants. Pour ces cabinets leaders, les classiques ‘stages’ et ‘Job Fairs’ ne répondent pas vraiment à leurs besoins de recherche et de fidélisation des talents.

En revanche, les multinationales (marocaines et internationales) bénéficient de ces programmes innovants qu’offre l’Université Al Akhawayn qui leur permettent de trouver plus tôt des talents solides dans cet environnement concurrentiel. Les étudiants d’Al Akhawayn bénéficient, quant à eux, en complétant leur formation académique par une expérience de travail réelle qui accélère leur réussite sur le marché après l’obtention de leur diplôme.

Leyton@AUI est lancé cette année pour les étudiants AUI de tous les programmes d’ingénierie, de commerce et de sciences humaines. Il a rejoint un portefeuille d’opportunités de travail qu’AUI offre à ses étudiants, comme les programmes Co-Ops (Alternance) avec des multinationales de Singapour, d’Allemagne, de France et du Maroc.