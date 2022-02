L’Université de demain doit se pencher sur le développement du capital humain (ministre)

lundi, 14 février, 2022 à 16:31

Tanger – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a souligné, lundi à Tanger, que l’Université de demain doit mettre l’accent sur le développement du capital humain, en l’érigeant en levier de développement global et durable, et la consolidation des valeurs suprêmes.