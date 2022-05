L’université Euromed de Fès , 4-ème université marocaine au Classement Times Higher Education

mercredi, 4 mai, 2022 à 20:42

Fès – L’Université Euromed de Fès a été classée 4ème parmi huit universités marocaines au classement “International Times Higher Education (THE)” des meilleures universités au monde.

Selon le classement 2022 de “Times Higher Education (THE) World University Rankings”, l’université Euromed vient en 4ème position après l’université Ibn Tofail de Kénitra, l’université Internationale de Rabat et l’université Mohammed V de Rabat, indique un communiqué de l’université Euromed, parvenu à la MAP.

Elle est suivie de l’Université Hassan II de Casablanca, l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan-Tanger et l’Université Hassan premier de Settat.

“Times Higher Education (THE) World University Rankings” est un classement mondial, l’un des plus influents à travers le monde avec celui de Shanghai et QS, qui s’appuie sur une analyse multidimensionnelle des établissements d’enseignement supérieur à travers l’atteinte des Objectifs du Développement Durable des Nations Unies.

Huit universités marocaines ont été classées cette année dans ce palmarès international, qui a concerné des établissements de 106 pays, selon la même source.

A l’échelle africaine, note le communiqué, l’Égypte compte 36 universités dans ce classement, suivi du Nigéria avec 9 universités, le Maroc et l’Afrique du Sud 8 universités chacun, le Ghana 6 universités, la Tunisie et l’Algérie 5 universités chacun. Le Soudan, la Tanzanie et la Zambie comptent une université chacun dans le classement THE 2022.