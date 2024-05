L’Université Euromed de Fès et l’Université de Bangui signent un accord-cadre de coopération

jeudi, 16 mai, 2024 à 15:20

Fès – L’Université Euromed de Fès (UEMF) et l’Université de Bangui de la République centrafricaine ont signé, jeudi à Fès, un accord-cadre de coopération académique, en marge de la 2ème édition des “Journées Restructuring” de l’UEMF organisée en partenariat avec l’École de Droit de la Sorbonne.

Signé par le vice-président chargé des Affaires académiques et culturelles à l’UEMF, Taoufik Ouazzani Chahdi, au nom du président de l’UEMF, Mostapha Bousmina, d’une part, et le recteur de l’Université de Bangui, Gérard Gresenguet, de l’autre, cet accord-cadre vise à promouvoir des initiatives communes dans le but de réaliser des programmes conjoints d’enseignement et de recherche dans les domaines d’intérêt mutuel, tout en favorisant les échanges dans les domaines de la recherche scientifique et de la didactique dans l’enseignement supérieur.

En vertu de ce document, les parties s’engagent à collaborer pour promouvoir l’échange de chercheurs, professeurs, personnel administratif et étudiants, la réalisation de projets de recherche conjoints et l’échange d’informations et de matériels didactiques et scientifiques d’intérêt commun.

Il s’agit aussi notamment de constituer des équipes de recherche dans des domaines d’intérêt commun et de participer conjointement à des projets internationaux, outre la direction conjointe de thèses et de mémoires.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Gresenguet a indiqué que “cet accord de coopération va permettre à nos deux institutions de travailler main dans la main et d’identifier des projets d’intérêts communs dans le domaine de l’enseignement et dans le domaine de la recherche”.

“C’est un accord très important pour nos deux établissements, puisqu’il va favoriser les échanges entre nos deux universités, que ce soit au niveau des enseignants ou des étudiants”, a-t-il ajouté.

De son coté, le ministre contrôleur général du secteur parapublic de la République centrafricaine, Romeo Gribingui, qui dirige une délégation d’une dizaine de chefs d’entreprises centrafricaines dans le cadre de leur participation aux “Journées Restructuring”, a relevé que cet accord s’inscrit dans la dynamique de l’amitié de longue date entre la République centrafricaine et le Maroc, “une amitié qui nous a permis aussi de bénéficier de l’appui multisectoriel du Maroc grâce à la volonté de SM le Roi Mohammed VI”.

Pour sa part, M. Ouazzani Chahdi a indiqué que la signature d’un accord-cadre de coopération avec l’Université de Bangui et l’organisation de la 2ème édition des “Journées Restructuring” de l’UEMF en partenariat avec l’École de Droit de la Sorbonne témoignent de l’ouverture de l’Euromed sur le monde et son continent, conformément à la vision éclairée de SM le Roi.

Le vice-président de l’Euromed a ainsi fait savoir que l’université compte une population d’enseignants et d’étudiants de 48 nationalités différentes qui se côtoient chaque jour sur le campus, soulignant l’engagement tous azimuts de l’UEMF en faveur des partenariats avec l’Afrique subsaharienne.

Dans cette même veine, le professeur à l’École de Droit de la Sorbonne et à Euromed, François-Xavier Lucas, a expliqué qu’une centaine de praticiens et universitaires participent aux “Journées Restructuring” pour travailler sur des thèmes très importants pour l’économie, à savoir les techniques de restructuration de dettes.

“Beaucoup d’entreprises en France et au Maroc sont sorties de la période du confinement avec un endettement très lourd qu’elles peinent aujourd’hui à assumer. Il faut donc des praticiens du chiffre et du droit qui viennent les aider à se désendetter, à négocier avec leurs créanciers”, a-t-il dit, notant qu’il s’agit de “techniques très complexes” que des formations de ce type permettent de rendre intelligibles.

Ce colloque dédié au continent africain connaît la participation cette année de plus de 250 chefs d’entreprises, responsables de grandes institutions juridiques et financières, avocats, mandataires de justice, juges consulaires, banquiers spécialisés, une centaine de responsables d’institutions politiques et académiques du Maroc et de pays d’Afrique Subsaharienne qui s’intéressent et pratiquent le droit de la restructuration des entreprises en difficulté, dont notamment des ministres et recteurs d’universités.

Ces journées viennent consolider un partenariat exemplaire de plusieurs années entre l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne et l’Université Euromed de Fès, dans le cadre duquel l’École de Droit de la Sorbonne propose un programme de double diplôme de Master en Droit des affaires, de très haut niveau, délivré conjointement par les deux universités.