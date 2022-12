L’Université Privée de Fès abrite un colloque international sur les organisations en contexte de crises

vendredi, 16 décembre, 2022 à 19:04

Fès – Un colloque international sous le thème “les organisations en contexte de crises: de la vulnérabilité à une performance durable et responsable” a été organisé, vendredi à Fès, à l’initiative du laboratoire de recherche en entrepreneuriat et management des organisations relevant de l’Université Privée de Fès (UPF).

S’exprimant à cette occasion, le vice-président de l’UPF, Mohamed Jamil Ouazzani a souligné que le management des organisations dans un contexte de crise exige une attention particulière, étant que “ce contexte constitue en lui-même une situation critique inhabituelle dont les retombées sont souvent très fâcheuses pour les citoyens”, ajoutant que “les périodes de crise peuvent constituer pour les organisations un terreau fertile à un ensemble de mutations et une opportunité positive qui les pousse à reconsidérer les théories ainsi que leurs pratiques managériales dans le but de sauvegarder leur place dans le marché”.

“Ainsi, face aux menaces et aux opportunités auxquelles les organisations sont soumises, il s’avère nécessaire pour ces dernières de favoriser un comportement anticipateur en surveillant de près les données de ce contexte afin d’obtenir les informations appropriées”, a-t- il poursuivi.

M. Ouazzani a fait savoir aussi que dans le domaine des Sciences de Gestion, “il est admis que la performance des organisations ne peut aujourd’hui se concevoir que de manière globale et dans la durée”, précisant que “nombreuses sont les communautés scientifiques ou socio-économiques défendant la nécessité de concilier performance économique, performance sociale et performance environnementale”.

“Travailler sur le concept de performance globale et durable dans le champ des organisations nous ouvre des voies de recherche nombreuses et prometteuses”, a t-il estimé, notant qu’”il s’agit tout d’abord de comprendre comment ces organisations de petite et moyenne taille, souvent contraintes en termes de ressources et en position de faiblesse par rapport aux grands groupes, peuvent accroître leurs avantages concurrentiels et la qualité de leurs prestations, dans un contexte d’instabilité économique, politique et désormais sanitaire, mais également d’intensification de la concurrence, de mondialisation et d’internationalisation des marchés”.

De son côté la Directrice pédagogique de Fès Business School de l’UPF, Mariam EL HIRI a rappelé que “la programmation de ce colloque découle de notre volonté d’engager, dans le cadre de la recherche scientifique, une réflexion sur les organisations en contexte de crises”, relevant que l’objectif consiste à approfondir la réflexion sur les orientations à donner aux organisations, sur les méthodes à adopter et sur les bonnes pratiques dans ce domaine.

Le monde d’aujourd’hui est devenu très complexe, dynamique et plus connecté que jamais, a-t-elle dit, notant “que de nombreux phénomènes imprévisibles déséquilibrent les sociétés provoquant des crises et des points d’arrêts qui peuvent menacer de tout submerger”.

Abdellatif Eddakir, du Comité d’organisation et scientifique, a quant à lui, a indiqué que “le monde actuel, caractérisé par l’urgence, la déstabilisation et les enjeux vitaux, incite les dirigeants des différentes formes d’organisations (entreprises, associations, administrations) à prendre cette réalité en considération et à revoir leurs pratiques managériales en conséquence”.

“Une crise est un passage entre l’ordre et le désordre et où il est impératif d’opérer des changements rapides et décisifs”, a estimé M. Eddakir, relevant que l’anticipation permet de réduire l’exposition des organisations aux différents types de risques et de préparer les processus de gestion de crise et des plans de secours.

M. Eddakir, également professeur de l’enseignement supérieur à l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Fès, a souligné qu’il est nécessaire dans ce cadre “de repenser la logique d’affrontement, d’accepter la part d’imprévisibilité et d’adapter la culture de chaque organisation qui fonctionne, aujourd’hui, sur ce qui doit être atteint et non sur ce qui doit être évité”.

Ce colloque qui s’inscrit dans le cadre des activités scientifiques organisées par Fès Business School, de l’Université Privée de Fès a porté sur plusieurs axes dont “La crise du COVID, de la menace à l’opportunité dans le contexte d’affaire”, “Communication interculturelle et résilience organisationnelle des entreprises internationales dans un contexte de crise sanitaire” , ” Agilité, management des ressources et performance organisationnelle en contexte de crise” et “La motivation des enseignants-chercheurs dans la fonction publique: Rôle de la perception de la justice distributive et de la satisfaction à l’égard de la rémunération”.