L’Université Privée de Fès célèbre l’excellence

dimanche, 30 mai, 2021 à 17:39

Fès- L’Université privée de Fès (l’UPF) a organisée, samedi, une cérémonie de couronnement des majors de promotions par des diplômes reconnus par l’État, au titre de l’année actuelle.

En présence de diplomates, de chercheurs universitaires et du corps enseignant et administratif, des diplômes ont été remis aux étudiants qui se sont brillamment distingués dans leur cursus universitaire dans les branches “ingénierie”, “architecture et urbanisme” et “business”.