L’Université Privée de Fès et l’Association Layali-Fès se mobilisent en faveur des zones sinistrées

mardi, 26 janvier, 2021 à 23:08

Casablanca – Le bureau des étudiants de l’Université Privée de Fès et l’Association Layali-Fès se sont mobilisés dimanche vers les zones sinistrées et froides du Moyen Atlas, et ce dans le cadre de la sensibilisation contre la Covid-19 et de l’action humanitaire “AJI NTAAOUNOU” en sa 2éme édition.

“L’Association Layali-Fès en partenariat avec le bureau des étudiants de l’Université Privée de Fès se sont mobilisés le dimanche vers les zones sinistrées et froides du Moyen Atlas avec une caravane médicale- distribution des masques matelas, couvertures, vêtements chauds, produits alimentaires et autres , en nombre suffisant en faveur de 200 familles des habitants de cette région”, précise l’Université Privée de Fès.

Cette caravane a connu la participation d’un nombre important d’artistes et d’influenceurs pour faire de cet évènement phare une action de solidarité profonde, fait savoir la même source, notant que cette grande action humanitaire “reflété la solidarité de nous tous et la citoyenneté du peuple marocain”.