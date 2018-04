L’utilisation des TIC et une gouvernance efficace sont impératives pour fournir des services de sécurité sociale de qualité

Casablanca -L’utilisation des technologies de l’Information et de la communication (TIC) et une gouvernance efficace sont impératives pour fournir des services de sécur8ité sociale de qualité, à l’heure où les besoins et les attentes ne cessent de croitre, ont affirmé les participants à la 15è conférence internationale de l’Association Internationale de la sécurité sociale (AISS), dont les travaux ont été ouverts mercredi à Casablanca.