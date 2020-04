Lutte contre le Covid-19 : Un engagement infaillible des jeunes acteurs associatifs d’Essaouira pour une citoyenneté très agissante

jeudi, 23 avril, 2020 à 14:53

-Par : Hassan EL AMRI-

Essaouira – Depuis le déclenchement au Maroc de la crise sanitaire induite par le nouveau coronavirus (Covid-19), les acteurs de la société civile à Essaouira, notamment les jeunes, ont intensifié leurs efforts et n’ont eu de cesse de multiplier les actions et initiatives en vue de sensibiliser les habitants de la cité des Alizés quant aux dangers de cette pandémie, et de porter assistance aux familles les plus démunies en cette conjoncture exceptionnelle que traverse le Royaume.

Dans le cadre de cet élan fédérateur et de cette mobilisation générale qui animent toutes les régions et provinces du Royaume pour surmonter cette épreuve avec les moindres pertes, les jeunes acteurs associatifs souiris ont fait montre d’un engagement infaillible et d’un apport considérable aux efforts inlassables déployés et aux actions soutenues menées par les autorités compétentes au niveau de la province, afin d’enrayer la propagation de cette pandémie et d’atténuer ses incidences socio-économiques sur la population locale.

Grâce à leur esprit de volontariat et de bénévolat, leur sens élevé de patriotisme et leur haut degré de responsabilité, ces jeunes, malgré les moyens limités dont disposent leurs collectifs ou associations, s’investissent corps et âme afin de jouer le rôle qui leur incombe au sein de la communauté et d’apporter ainsi leur pierre à l’édifice de l’action sociale solidaire en ces temps marqués par la propagation du Covid-19 et surtout l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Parmi ces jeunes acteurs profondément conscients du rôle majeur à assumer au sein de la société et très soucieux de contribuer au renforcement de la cohésion sociale entre les habitants de la ville d’Essaouira, figurent les membres de l’association “MogaJeunes” qui a entrepris, dès le début, de nombreuses campagnes de sensibilisation dans le but d’attirer l’attention des citoyens, notamment au niveau de la Médina, quant à l’importance de se conformer strictement aux règles et consignes imposées par l’état d’urgence sanitaire et à l’impératif de respecter scrupuleusement les mesures de confinement.

Très dynamiques et mus d’une ferme volonté d’aider, dans la limite de leurs ressources, la population locale en ces temps difficiles que traverse le Royaume, ces militants associatifs en herbe ont aussi pris l’initiative de distribuer gracieusement des masques de protection, notamment aux familles, aux agents d’autorité, aux éléments de la sécurité, aux chauffeurs de taxis et aux agents d’hygiène et de propreté.

Cette opération, qui se poursuit toujours avec la distribution jusqu’à présent de plus de 7.500 masques de protection, a suscité un écho très favorable auprès des habitants d’Essaouira, qui ont tenu à saluer ces jeunes, qui représentent aux côtés de leurs confrères dans d’autres associations, le modèle éloquent de cette jeunesse citoyenne souirie, fortement engagée et constamment mobilisée pour assumer son rôle au sein de la société.

Epris des valeurs d’entraide et de solidarité qui constituent l’ADN de la société marocaine et de l’identité plurielle et séculaire de tout Marocain, les membres de “MogaJeunes” ont également tenu à mener une autre action noble et fortement louable, en l’occurrence la distribution d’aides alimentaires au profit des familles nécessiteuses, qui ont subi de plein fouet les effets de cette pandémie sur les plans social et économique.

Ainsi, ils ont procédé à la distribution jusqu’à l’heure actuelle de plusieurs dizaines de paniers alimentaires au profit de familles en situation précaire notamment dans la Médina, ainsi que d’une dizaine de Bons d’achat en faveur de jeunes travailleurs qui se sont retrouvés sans revenus en raison de cette crise sanitaire.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association “MogaJeunes”, Otmane Mazzine, a souligné que les différentes actions et initiatives entreprises par l’association depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire visent à participer à cet élan mobilisateur et fédérateur qui anime l’ensemble des composantes de la société marocaine, en général, et celle souirie en particulier, en cette situation délicate que vivent les Marocains ensemble.

M. Mazzine a, dans ce sens, rappelé que “MogaJeunes” s’était déjà mobilisée aux côtés d’autres associations membres du Collectif “Morocco l’Ghedd”, afin de contribuer aux efforts menés à tous les niveaux pour la sensibilisation et la prévention contre le Covid-19, à travers la réalisation et la distribution à Essaouira, comme dans d’autres villes du Royaume où s’activent les membres dudit Collectif, d’un flyer rassemblant les différentes consignes des autorités sanitaires pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.

Et de poursuivre que l’association s’est, par la suite, fortement impliquée dans d’autres campagnes de sensibilisation similaires ainsi que dans des opérations de distribution de bavettes et d’aides alimentaires, relevant que la société civile a un rôle prépondérant à jouer en cette période sensible aux côtés des pouvoirs publics et des autres parties prenantes.

“Dans de pareilles circonstances inédites, il s’agit d’une responsabilité aussi bien collective que partagée”, a-t-il insisté.

M. Mazzine a, dans la foulée, indiqué que les membres de “MogaJeunes” continueront sur leur lancée, malgré les ressources limitées dont ils disposent car, a-t-il dit, cela “relève du devoir national à accomplir avec altruisme, abnégation et dévouement”.

Il a, d’autre part, tenu à adresser un appel solennel à toutes les forces vives d’Essaouira et aux donateurs afin de contribuer aux actions de bienfaisance menées à l’échelle de la province en vue de venir en aide et de prêter main forte aux familles vulnérables et nécessiteuses en cette conjoncture exceptionnelle, marquée notamment par l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Et d’affirmer sur un ton optimiste, que cette épreuve que vit le peuple marocain et tous les impacts qui en découlent “nous incitent à se mobiliser encore davantage, à œuvrer la main dans la main, à fédérer les énergies et à agir inlassablement dans l’intérêt général de la société et de la Patrie, à la faveur d’une citoyenneté plus agissante et d’une action associative plus engagée, plus solidaire et plus forte pour faire face à cette crise sanitaire”.

De son côté, le président de l’association “Marocains Pluriels”, Ahmed Ghayat, a, dans une déclaration similaire, mis en avant l’action et l’engagement de la jeunesse marocaine qui constitue “notre meilleur atout”, précisant que “l’épreuve que nous traversons aujourd’hui a donné l’occasion à ces jeunes de montrer +leur valeur+ et +leurs valeurs+”.

“Ces jeunes sont en train de faire la démonstration de ce qu’ils sont capables de faire !”, a-t-il souligné.

“Les membres de MogaJeunes à Essaouira sont à l’image des autres jeunes, de Oujda à Marrakech ou Ouarzazate, de Rabat à Taroudant, de Fès à Casablanca…Partout, à travers tout le Royaume, ils sont la +3ème force+, aux côtés de nos soignants, des autorités et des forces de l’ordre”, a lancé M. Ghayat.

Et de soutenir que tous les jeunes “sont le maillon indispensable du lien social, de la solidarité, de l’entraide inter-générations et du civisme”.

“Bons d’achats, paniers de denrées alimentaires, masques de protection, aide aux personnes âgées…Nos jeunes sont au front, ils sont des acteurs de premier plan”, s’est félicité M. Ghayat, notant qu’ils “font étalage de leur courage, de leur détermination, de leur sens de solidarité et surtout de leur patriotisme, ce si beau mot qu’il ne faudra plus jamais leur dénier”.

“Nous sommes en train de travailler avec eux sur une opération qu’ils vont lancer vendredi dans chaque ville où ils sont actifs et qu’ils ont baptisée ABOUAB RAMADAN (Les portes du Ramadan)”, a-t-il annoncé.

“C’est le moment de faire preuve d’innovation et d’imagination pour trouver les moyens de rendre plus vivable le confinement pour ceux d’entre nous qui souffrent et pour mettre en avant la solidarité, valeur première du mois sacré de Ramadan”, a-t-il expliqué.

Et M. Ghayat de conclure: “Nous sommes fiers de notre jeunesse et la société toute entière peut l’être. Cet élan, il faudra le faire perdurer et ne pas l’oublier”.