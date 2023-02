La lutte contre la cyberviolence et l’intimidation en milieu scolaire en débat à Fès

jeudi, 9 février, 2023 à 18:41

Fès – Une rencontre régionale sur la lutte contre la cyberviolence et l’intimidation en milieu scolaire a été organisée, jeudi à Fès, à l’initiative de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Fès-Meknès.

La rencontre a été l’occasion de débattre du phénomène de la violence numérique et ses différents formes dans le cadre des efforts visant à renforcer la mobilisation des différents acteurs institutionnels et éducatifs et des départements publics, appelés à coordonner leurs interventions en matière de lutte contre la violence en milieu scolaire.

Au cours de cette rencontre, organisée en collaboration avec le Forum “Sahara pour le Dialogue et les Cultures”, le débat a porté sur les dangers de la cyberviolence et sur les moyens à mettre en place pour lutter contre cette violence sous toutes ses formes à l’école, en passant en revue les initiatives et mesures concrètes déjà lancées pour faire face à la violence à l’égard des femmes et des filles.

Un exposé a été présenté, à cette occasion, par la CNDP sur la plateforme “Koun3labal”, dédiée à la protection de la vie privée et du traitement des données à caractère personnel des enfants, des adolescents et des femmes.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du lancement d’une caravane régionale de lutte et de sensibilisation contre la cyberviolence et l’intimidation en milieu scolaire, laquelle sillonnera les préfectures et les provinces de la région Fès-Meknès.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d’information en continu (M24), Soha Elallam, de la CNDP a indiqué que la réunion est l’occasion d’échanger des points de de vue et des expériences entre les différents acteurs et de passer en revue les actions entreprises par la Commission pour lutter contre la cyberviolence.

Mme Elallam a rappelé que la CNDP a lancé la plateforme numérique “Koun3labal” en décembre 2022, qui sert d’école virtuelle pour sensibiliser les enfants, les adolescents et les femmes à ce phénomène, revenant, par ailleurs, sur la convention de partenariat qui lie la CNDP et l’AREF de Fès-Mekknès dans ce cadre.

Pour sa part, le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation de la région de Fès-Meknès, Mohcine Zouak a souligné que le phénomène de la violence numérique a beaucoup évolué et s’est répandu avec l’utilisation des moyens technologiques dans la vie quotidienne, mettant l’accent sur les efforts déployés pour lutter contre la violence à l’école.

La rencontre a été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre l’AREF de Fès-Meknès et le Forum “Sahara pour le dialogue et les cultures” visant la création d’espaces de créativité et de communication à travers l’activation de clubs scolaires dans les établissements d’enseignement. Il a pour objectif, aussi, de promouvoir les questions relatives aux femmes et aux enfants, aux libertés publiques et aux droits de l’homme.