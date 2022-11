Lutte contre l’extrémisme et le terrorisme: une délégation des Pays-Bas reçue au siège de la DGAPR

lundi, 7 novembre, 2022 à 19:35

Rabat – Une délégation des Pays-Bas a été reçue lundi au siège de la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR), dans le cadre du dialogue bilatéral entre le Maroc et les Pays-Bas en matière de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, notamment dans son volet relatif à la gestion pénitentiaire et à la réinsertion.

Les deux parties ont discuté des opportunités de coopération entre Rabat et Amsterdam sur les différentes questions intéressant le domaine pénitentiaire, particulièrement en ce qui concerne la formation du personnel des établissements pénitentiaires et les programmes de réinsertion des pensionnaires ainsi que l’approche à adopter pour le traitement des catégories vulnérables des pensionnaires et des détenus dans le cadre d’affaires d’extrémisme et de terrorisme, indique un communiqué de la DGAPR.

La délégation néerlandaise s’est rendue par la suite au Centre national de formation des cadres de Tiflet relevant de la DGAPR, où elles s’est enquise de l’expérience du Centre en matière de formation des fonctionnaires stagiaires dans divers métiers relatifs à la gestion pénitentiaire, précise la même source.

Et d’ajouter que des explications ont été également fournies à la délégation sur les programmes de formation continue à l’intention du personnel des établissements pénitentiaires, y compris ceux dédiés à l’accueil des pensionnaires extrémistes.

Les membres de la délégation ont, de même, visité la prison locale Tiflet 2 où ils ont constaté de visu les efforts déployés par la DGAPR pour l’humanisation des établissements pénitentiaires et la qualification des pensionnaires en vue de leur réinsertion à travers des programmes dédiés, conclut le communiqué.